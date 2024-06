Actriz de 'Bridgerton' respondió a las críticas por su desnudo en la serie y negó que su cintura haya sido editada

La segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton cautivó a los seguidores de la serie de Netflix en su continuación. En estos capítulos, vemos el desarrollo del romance entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton; pero lo que llamó la atención y se volvió tendencia en redes sociales, fue que Nicola Coughlan realizó un desnudo frente a cámaras.

No obstante, tras su estreno, ha recibido críticas por mostrar su cuerpo, pero expresó sentirse empoderada de haber tomado esa decisión. "Es duro. Las mujeres con mi tipo de cuerpo, mujeres con pechos perfectos, no solemos vernos en pantalla lo suficiente. Estoy muy orgullosa como miembro de la comunidad de pechos perfectos", mencionó entre risas.

Además, la escena donde Nicola Coughlan aparece desnuda en Bridgerton fue por petición suya y quiso confrontar la discusión que tendría sobre su físico. "Lo sentí como el mayor 'Que se jod**' a toda la conversación sobre mi cuerpo; fue maravillosamente empoderador", manifestó en el cine Light House donde se reunió con sus fanáticos.

Por otro lado, se refirió a los malos comentarios que leyó sobre la supuesta edición con Photoshop que le hicieron a su cintura. "Si usas corsetería el tiempo suficiente, tu cuerpo se amolda a ella. A veces vienen con una prueba para un diseñador de moda y me ponen un corsé y yo digo: 'Oh, puede ir ajustado', y dicen: '¿Qué quieres decir?' y yo como, 'Mi cuerpo ahora se irá a la ***'. Vi algunos trolls. Me dijeron: 'Te retocaron la cintura con Photoshop', y yo dije: 'No, no lo hicieron", expresó.

Bridgerton 3 es el mejor estreno de una serie en inglés en la historia de Netflix

La primera parte de la tercera temporada de Bridgerton se convirtió en el mayor estreno en inglés de Netflix hasta la fecha, acumulando 45,1 millones de vistas, según informó la plataforma.

De acuerdo con las clasificaciones internas del servicio de streaming, la serie, protagonizada por Nicola Coughlan y Luke Newton alcanzó el puesto número 1 en 78 países y entró en el Top 10 en 92 países.

"Esto es solo el principio. Con la segunda parte prevista para el 13 de junio, ¿quién sabe hasta dónde llegará esta alhelí?", escribió Netflix en el anuncio. La plataforma estrenó la tercera temporada de la serie en dos partes, cuatro capítulos el 16 de mayo y otros cuatro llegaron el 13 de junio.

¿De qué trata Bridgerton 3?

En esta entrega, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha abandonado su sueño de conquistar a Colin Bridgerton (Luke Newton) después de oír lo que dijo de ella en la temporada anterior. Ahora que eso quedó atrás, Penelope decide que es hora de casarse, preferentemente con alguien que le ofrezca la independencia que necesita para seguir siendo lady Whistledown, lejos de su madre y de sus hermanas.

Por desgracia, sus inseguridades socavan todos sus intentos de matrimonio. Mientras tanto, Colin vuelve de su viaje de verano contento con su imagen renovada, pero lo descoloca el inesperado desdén de Penelope, la única persona que siempre lo quiso tal cual es. Con la esperanza de recuperar su amistad, Colin le propone ayudarla a tener más confianza para encontrar un pretendiente.

Cuando esa mentoría comienza a rendir frutos, Colin se pregunta si lo que siente por Penelope es amistad... o algo más. Y como si todo eso fuera poco para Penelope, está distanciada de Eloise (Claudia Jessie), quien ha encontrado apoyo en una persona impensada, y pasar tanto tiempo con los Bridgerton hace que sea cada vez más difícil mantener el secreto de su “alter ego”, lady Whistledown.

