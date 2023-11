"Su memoria se ha desvanecido": Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore debido a la demencia

Este sábado, la actriz Demi Moore cumple 61 años, pero la celebración se ha visto empañada por la difícil situación que atraviesa su exesposo y actor, Bruce Willis. En marzo de 2022, la vida del protagonista de Armageddon dio un giro inesperado, al anunciar que dejaría la actuación debido a una enfermedad degenerativa.

En un principio, fue diagnosticado con afasia, pero meses después confirmaron que sufría de demencia frontotemporal, una condición que provoca la pérdida gradual de la memoria y un declive en la salud.

Una fuente cercana a la familia reveló que los síntomas de Bruce Willis son cada vez más notorios, al punto de no reconocer a la propia Demi Moore. La actriz, debido a sus compromisos profesionales, se vio obligada a pasar largos periodos lejos de él; sin embargo, en su regreso de un proyecto en Italia, se enfrentó a la dolorosa realidad de que su expareja ya no la reconocía.

"Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", detalló el informante para el medio Closer Weekly.

"Una enfermedad familiar"

A pesar de la situación, Bruce Willis aún puede reconocer a sus hijas y a su actual esposa, Emma Heming, quien habló acerca del estado de salud del actor en el programa Today NBC, el pasado 25 de septiembre.

"La demencia es difícil. Es difícil para la persona diagnosticada; también es duro para la familia", dijo Heming. "Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es", agregó.

En el último año, Demi Moore redobló sus esfuerzos para apoyar al actor en la difícil travesía que representa la enfermedad. La protagonista de Ghost demostró en redes sociales su firme compromiso para ayudar a Willis a sobrellevar la situación lo mejor posible.

"Ya no es totalmente verbal"

En una entrevista con el New York Post, Glenn Gordon, un amigo íntimo de Willis, compartió sus impresiones sobre el estado de salud del famoso protagonista de Duro de matar.

"Es como si estuviera viendo la vida a través de un velo. Mi sensación es que de tres minutos que me ve, en solo uno él sabe quién soy", sostuvo.

Además, Gordon dijo que la capacidad de comunicarse de Bruce Willis se ha visto gravemente afectada, llegando al punto en el que ha perdido la habilidad de hablar y charlar de manera efectiva.

"Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí", concluyó.