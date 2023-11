"¡Lo logramos!": actores de Hollywood reaccionan al fin de su histórica huelga

Tras ponerle punto final a la huelga de actores liderada por el gremio SAG-AFTRA, muchas celebridades de Hollywood se han pronunciado en redes sociales sobre esta larga lucha que los va a beneficiar.

“Hemos llegado a un acuerdo que permitirá a los miembros de SAG-AFTRA de todas las categorías construir carreras sostenibles. Muchos miles de artistas, ahora y en el futuro, se beneficiarán de este trabajo”, escribió el sindicato en un comunicado.

Es así como el actor Kevin E. West, que también forma parte del comité, confesó que muchos de sus colegas lloraron de euforia y alegría después de que se cerrara el acuerdo. “La votación final fue unánime. Eso es algo difícil de lograr. Honestamente, han sido dos semanas realmente largas. No es perfecto, nada lo es, pero llega a este resultado ha sido extraordinario”.

Por su parte, Noah Schnapp, protagonista de Stranger Things, fue otro de los artistas que se mostró feliz: “¡Lo conseguimos!”. Asimismo, Jeremy Allen White, de la renovada serie The Bear, fue sorprendido por la prensa internacional después de recibir la noticia en vivo.

“Me hace sentir increíble, no conozco los detalles del acuerdo, pero estoy seguro de que [SAG-AFTRA] obtuvo lo que queríamos, lo que ellos querían. Y estoy muy feliz por nuestros equipos”, dijo para ET.

No podía faltar Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, y se pronunció en Instagram: “¡¡¡Lo logramos!!!! ¡Una oferta de mil millones de dólares! ¡3 veces el último contrato! ¡Se abrieron nuevos caminos en todas partes! [¡Gracias a los miembros de SAG-AFTRA] por aguantar y conseguir este acuerdo histórico!”.

Zac Efron, Alec Baldwin, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, Julie Benson, Rosie Perez y muchos actores más de Hollywood se han pronunciado en las redes sociales mostrando su satisfacción por el triunfo que les tomó 118 días, la huelga más larga de la historia de la industria.

¿Que pedían los actores en la huelga?

Cientos de estrellas de Hollywood, pasando por Meryl Streep y Jennifer Lawrence, firmaron una carta en la cual piden al sindicato un acuerdo "transformador". Jorome Melendez, un actor de 59 años, señaló que los cambios en los modelos de consumo con la llegada del streaming justifican las demandas de los artistas. "El streaming ha tomado el lugar de las cadenas de televisión", dijo.

"Este contrato está escrito de tal manera que no obtienes los mismos beneficios que tenían las personas que estaban en Seinfeld y todos estos grandes programas de televisión". Las negociaciones se centran en mejoras salariales y la redefinición del pago de compensaciones residuales en sintonía con los cambios en la industria.

Los residuales son los ingresos que los artistas reciben cada vez que contenidos en los que participaron son retransmitidos. Estos han disminuido porque las plataformas de streaming no revelan sus estadísticas de visualización.

También en la mesa están las audiciones virtuales que proliferaron durante la pandemia y que imponen el peso logístico sobre los actores, privándolos de la retroalimentación de directores, además de la expansión de la inteligencia artificial en la industria.

"Podrían utilizar tu imagen y hacerte decir cosas que no dirías, o involucrarte en un proyecto del que no quieres formar parte. Tenemos que asegurarnos de que no lo hagan", dijo Kim Donovan, una actriz de 52 años.

La huelga de guionistas redujo de forma dramática el número de películas y programas en producción. Algunos programas de telerrealidad y entrevistas continuarán, pero eventos como los premios Emmy, previstos para el 18 de septiembre, se han aplazado para enero del otro año.

Series populares que debían volver a la televisión en el tercer trimestre del año fueron pospuestas, así como el rodaje de películas.