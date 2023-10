Bruce Willis supo que exitosa serie 'Moonlighting' se vería por streaming antes de su enfermedad

Bruce Willis se enteró que ‘Moonlighting’ o ‘Luz de luna’, icónica serie de comedia y drama que protagonizó con Cybill Shepherd en los 80s, se encuentra, por primera vez, disponible en streaming por el servicio Hulu. Esto, antes de que fuera consumido por los efectos de la demencia frontotemporal que padece desde marzo de 2022 y motivo por el cual tuvo que retirarse de la industria cinematográfica.

Fue el productor y creador de ‘Luz de Luna’, Glenn Gordon Caron, quien se encargó de decirle al actor de ‘Duro de matar’ de la retransmisión de su protagónico confirmando el resurgir de una de las más famosas series estadounidenses que llevó a Bruce Willis al estrellato en Hollywood para, posteriormente, destacar en diversas películas de acción.

“Sé que Bruce está muy feliz de que el programa esté disponible para la gente, aunque no puede decírmelo ahora (…) El día que pasé tiempo con él, hablamos de ello y sé que está emocionado”, reveló Glenn Gordon en una entrevista dada al diario New York Post recordando la interpretación de Willis en el papel del detective David Addison.

“El proceso de streaming (de ‘Moonlighting’) ha tomado bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, así que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicativo como lo es ahora, sobre la esperanza de volver a mostrar el espectáculo frente a la gente. Sé que significa mucho para él”, añadió el también guionista.

Bruce Willis y Cybill Shepherd son dos detectives que viven un romance en serie ‘Moonlighting’ de ABC. | Fuente: ABC

En otro momento, Glenn Gordon mencionó que aún mantiene contacto con Bruce Willis y con Emma Heming, esposa del actor de ‘Pulp Fiction’, afirmando que estar al lado de Willis hace que “nadie tenga más alegría de vivir con él”.

“Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”, resaltó.

¿De qué trata 'Moonlighting', serie protagonizada por Bruce Willis?

'Moonlighting', o ‘Luz de luna’, es una popular serie de televisión estadounidense transmitida entre 1985 y 1989 por la cadena internacional ABC y protagonizada por Bruce Willis y Cybill Shepherd como los detectives privados David Addison y Madelyn "Maddie" Hayes, quienes se ven envueltos en diferentes capítulos llenos de drama, comedia y romance entre sus personajes con una mezcla de diálogos agudos y tensiones amorosas.

'Moonlighting' fue nominada a los premios Emmy como mejor serie de drama en 1986 dejando un grato recuerdo entre los fanáticos que disfrutaron de las cinco temporadas y 67 episodios viendo actuar a Bruce Willis como un despreocupado detective que busca resolver casos al lado de una exmodelo que se encuentra en ruinas.