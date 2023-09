Bruna Biancardi reacciona ante supuesta infidelidad de Neymar: "Estoy decepcionada"

Después de sus rupturas, parecía que Neymar y Bruna Biancardi habían sentado cabeza por la llegada de su primera hija. Sin embargo, tras algunos meses de anunciar la dulce espera, se reveló que el futbolista le fue infiel a la modelo brasilera y le pidió disculpas públicas.

Ahora, próximo al nacimiento de la niña, están circulando imágenes de un nuevo desliz del jugador. A pesar de que él no se ha pronunciado sobre ello, la madre de su hija sí reaccionó y reconoció estar decepcionada.

“Buenas tardes. Soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada. Pero en la recta final de mi embarazo mi foco y preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es todo en lo que voy a pensar por el momento. Gracias por los amables mensajes”, escribió Bruna Biancardi en sus redes sociales.

Antes de que Neymar regresara a Arabia Saudita para entrenar con su equipo Al-Hilal, estuvo de fiesta en Barcelona donde asistieron varias celebridades entre futbolistas e influencers. Tras esta noche, el periodista brasilero Leo Dias compartió fotos de la fiesta y sale Ney con dos mujeres que lo acarician y bailan con él. Las imágenes se volvieron virales y llegaron a los ojos de Bruna.

Neymar Jr. y Bruna Biancardi confirmaron su ruptura amorosa en agosto de 2022, pero se reconciliaron en noviembre de ese mismo año. Tras ello, anunciaron que pronto llegará su primera hija juntos.

Las disculpas de Neymar hace unos meses

En junio de este año, se conoció que Neymar tuvo un supuesto romance con la influencer brasilera Fernanda Campos en vísperas de San Valentín. Esto fue un escándalo ya que mantenía una relación formal con Bruna Biancardi y ya estaba embarazada.

Por ello, el futbolista compartió un extenso mensaje pidiendo disculpas a su pareja en sus redes sociales.

“Bru. Hago esto por ti y tu familia. Justificar lo injustificable. No es necesario. Pero te necesito en nuestras vidas. Vi lo mucho que estabas expuesto, cuánto sufriste con todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y estoy a tu lado. Hice mal con todos ustedes”.

“Me arriesgo a decir que estoy equivocado todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en la vida personal en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos... Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé seguir a mi lado, madre de mi hijo. Ha tocado a su familia, que es mi familia hoy. Ella tocó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”.

“Bru, ya me disculpé por mis errores, por exposición innecesaria, pero me siento obligado a venir a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública. No puedo imaginar sin ti. No sé si vamos a hacer ejercicio, pero HOY estás seguro de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor por el otro nos hará más fuertes”.