Tula Rodríguez sobre su vida tras la pérdida de su esposo, Javier Carmona: "Aún me falta sanar"

La actriz y presentadora de televisión Tula Rodríguez abrió su corazón en una entrevista con RPP Noticias, donde compartió detalles íntimos de su vida y reflexiones sobre su proceso de sanación tras la pérdida de su esposo, Javier Carmona. Rodríguez reveló cómo ha enfrentado los desafíos de ser madre soltera, además de su próximo regreso a la televisión.

Tula, quien ha destacado en la televisión y la actuación, se tomó un momento para recordar sus inicios en el mundo del entretenimiento. "Mi mamá creía que yo tenía pinta de modelo", confesó Rodríguez, rememorando sus primeros pasos en un concurso de talento. A pesar de no considerarse como tal, logró quedar como bailarina, marcando el inicio de su larga carrera.

Durante una entrevista con Johnny Padilla, en el programa En Escena, la actriz también compartió el apoyo incondicional de su desaparecida madre en su camino hacia el éxito y cómo la alentó desde temprana edad. "Yo creo que mi mamá evocó en mí lo que ella hubiera querido", expresó, destacando su influencia en su desarrollo artístico.

Soy una viuda joven

La pérdida de su esposo, Javier Carmona, fue un momento difícil en la vida de Tula Rodríguez. "No hay nada que no me haya pasado. Hasta estoy viuda y soy super joven. No soy una niña, pero digamos que soy joven para ser viuda", comentó. Asimismo, indicó que a esto se le sumó el trabajo, la cancelación del programa En boca de todos que conducía y criar a su hija Valentina sola, mientras ella empezaba su vida social como cualquier adolescente.

"Cuando eres cabeza de familia, como en mi caso, tienes responsabilidades que no te van a esperar. Entonces, me quedé medio preocupada, me quedé media movida y de ahí entendí de qué era el tiempo perfecto. Era el tiempo perfecto, porque yo, durante los cinco años que estuve en el programa, había pasado todo lo que había pasado con mi esposo, que en paz descanse. Además, había perdido a mi mamá", explicó.

Sumergida en el trabajo, Tula Rodríguez confesó que no tuvo un momento para llorar la muerte de su esposo, Javier Carmona, quien falleció en septiembre de 2020, tras permanecer dos años en estado vegetativo. "No había llorado, no había hecho duelo. Ni siquiera había sacado sus cosas de hace cinco años".

"La salida del programa... Era necesaria, porque sino era continuar con eso que no había cerrado y aún me falta sanar", reflexionó. "Este año ha servido para conectarme con Valentina. Regresar a hacer terapia con el psicólogo. Era tan importante este año. Felizmente, a mis 45 años puedo elegir donde quiero estar", dijo.

¿Tula Rodríguez piensa en el amor?

Tula Rodríguez también abordó la relación con su hija Valentina, quien ha tenido dificultades para aceptar que su madre pueda tener una vida amorosa. "En los primeros años, a Valentina le ha costado aceptar que su mamá es mujer. Creo que le cuesta, porque, para ella, yo soy su mamá y de repente podría haber sentido celos. Hoy ya sabe que sí puedo hacer mi vida".

Sobre la posibilidad de enamorarse, la actriz confiesa: "Algo pasa. No me engancho con nadie. Hay una persona que me ha gustado y que no tiene la menor idea que yo volteé a mirarlo, porque no hago nada por conectar. O sea, miré y me llamó la atención después de años, pero no le he dicho ni hola. Ni siquiera le escribo, ni está cerca mío". Sin embargo, no se ve acompañada: "Yo disfruto los fines de semana de mi soledad".

Bueno, bonito y bravazo

Tula Rodríguez regresa a la televisión en el programa Bueno, bonito y barato de TV Perú desde el 14 de octubre a la 1 p.m. Ella conducirá el programa concurso donde mujeres de escasos recursos, que alimentan a niños en comedores populares, se enfrentarán en la cocina: "Hay historias reales, no hay poses".

"Yo veo los programas de cocina y me encantan, pero sabemos que son programas hechos para el entretenimiento. Este va a tener entretenimiento y fondo, porque se va a invitar a gente vulnerable (...). Ahí no van a jugar a que cocinan. Ellas sí cocinan", explica.