Extrabajadora arremete contra Shakira: "Es la mujer más tacaña"

Después de que Shakira estrenara El Jefe, Cristina Cárdenas, extrabajadora de la cantante colombiana, aseguró que ella no fue una buena jefa. Ella fue coordinadora de figuración de rodaje de publicidades de la artista en España y reveló que la intérprete no es como se muestra.

Luego de trabajar cuatro años con la barranquillera, comprobó que “el trato que le daba a los figurantes era nefasto”. “Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras”, dijo para Telecinco. "Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo… Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional".

Asimismo, Cristina Cárdenas resaltó que la niñera de Shakira, Lili Melgar, no ha recibido ni un dólar de parte de la colombiana: “Con respecto a lo de que ha dado un millón de dólares a Lili… No se lo cree ni harta de fabada asturiana. Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer”.

“No saben lo que ha sufrido Piqué”

Por otro lado, habló sobre la relación de Gerard Piqué con Shakira y reveló que no es como lo pintó la artista en sus canciones: “Es una mujer con muchas fobias, muchas inseguridades. En realidad, no saben lo que ha vivido esa familia, lo que ha sufrido Gerard Piqué, no lo saben”.

Lili Melgar aparece en el videoclip de El jefe

Shakira está arrasando con su nuevo sencillo, El jefe. A menos de cumplirse dos días de su lanzamiento, el tema ha alcanzado más de 7 millones de reproducciones en YouTube, posicionándose en el top 1 de las tendencias musicales.

La letra incluye un nombre misterioso que estaría vinculado a una historia que hasta ahora se desconocía. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", dice Shakira. La protagonista de esta frase sería la niñera que cuidaba a los hijos de la expareja, Milan y Sasha, cuando estos aún vivían juntos en España.

El nombre de esta mujer se vuelto viral en redes sociales y, según la teoría que circula en internet, ella habría sido despedida por Gerard Piqué al revelar su supuesta infidelidad con Clara Chía.

"¿Se preguntarán por qué Piqué no le pagó la indemnización? Básicamente fue porque Lili Melgar fue la encargada de abrirle los ojos a Shakira y que esta se enterara de las fechorías de Piqué; este, al enterarse, la despidió y se negó a pagarle su indemnización", dice un hilo que se publicó en la red social X.

Según El Mundo, Melgar no ha sido quien ha corroborado las teorías, sino su hija Dariana. "Lili Melgar es la nana de los hijos de Shakira. Lili sale en el video y la cantante menciona que no fue indemnizada, porque Piqué no pagó lo que a ella le debía", compartió la joven en X.

Dariana compartió ocho hilos sobre su progenitora, en los que expresa cuanto la quiere y cuan orgullosa se siente de ella. "Esta canción es para ti, mamá. Te amamos. Madrecita de nuestras vidas. Eres una mujer valiente, hermosa y humilde", escribió, después de revelar que Lili "continúa trabajando con Shakira, a pesar de todo".