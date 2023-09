Gian Marco habla sobre la orientación sexual de su hija Nicole: "Fue la conversación más hermosa"

En una extensa entrevista en YouTube, Gian Marco abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su vida personal. El ganador del Latin Grammy reveló cómo afrontó el descubrimiento de la orientación sexual de su hija Nicole Zignago, habló sobre su relación con su madre, la actriz Regina Alcóver, y compartió recuerdos entrañables de su padre, el desaparecido cantante Joe Danova, entre otros temas.

En una entrevista en el podcast de Cristian Rivero, el cantante peruano habló con franqueza sobre cómo su hija Nicole le reveló que es gay. "Algunos amigos me han preguntado si no me hizo ruido, gente que tiene ciertas formas de crianza y que tiene miedo a lo que piensen los demás", contó. Sin embargo, el intérprete de "Canción de amor", dijo que esa fue "la conversación más hermosa" que tuvo con ella.

"Cuando mi hija me dijo: 'Papá, he conocido una mujer y estoy enamorada de ella', yo quería conocerla y, obviamente, agradecerle al señor que iba a tener una nuera y no un yerno". Aunque el cantante confesó que intuía cuál era la orientación sexual de Nicole, dijo que esperaba el momento adecuado para conversarlo.

Sobre su madre, su padre y la actuación

Gian Marco también habló sobre otros aspectos de su vida, como su relación especial con su madre, la actriz Regina Alcóver, quien lo crió sola a los 26 años luego de separarse de su padre, el cantante Joe Danova. "Siempre tuvo esa fortaleza. Luego nos separamos y dejamos de vernos como seis años por circunstancias de la vida. El budismo me hizo regresar al ombligo de mamá. Por eso, hoy las conversaciones con ella son increíbles".

La relación con su padre, a quien vio morir horas antes de ofrecer un concierto, fue distinta. Gian Marco contó que, a pesar de que aprendió de música con él, nunca le vio en un escenario de pequeño. "Había visto fotos del Festival de Ancón, de Guarda esa rosa, El twist de la gorda y Josefina, pero no le había visto cantar".

Al percatarse de esto, en la época de Domitila, Joe Danova organizó un concierto en La estación de Barranco que resultó lleno total. "Fue la primera y única vez que lo vi cantar y fue el regalo más increíble de la vida porque años después falleció, pero me dio el gusto de verlo cantar".

En la conversación con Cristian Rivero, Gian Marco también mencionó que en su juventud no quiso ser actor, como muchos podrían pensar, sino que tuvo la ambición de ser marino. "La música apareció como un milagro en mi vida. Yo quería ser futbolista o ingresar a la Marina de Guerra del Perú. Aunque hubiera estado en calabozo todo el rato porque no me gusta que me den órdenes".

"Mis hijos me superaron"

Aunque se separó de la padre de sus hijos, Claudia Moro, tras 25 años de matrimonio, Gian Marco afirma: "Dejé de tener una relación pero no dejé a tener una familia y nunca la voy a dejar de tener". También comparte lo orgulloso que se siente de sus hijos Nicole, Fabián y Abril Zignago.

El intérprete de Te mentiría y Parte de este juego expresó con orgullo que sus hijos lo han superado en muchos aspectos. "Me siento muy orgulloso", afirmó. Según él, le llevó años conseguir lo que su hija Nicole ha logrado a su corta edad. "Firmó con Warner, ha sido nominada a los Latin Grammy sin tener un disco fuera, sino con sencillos. Tocó con Carlos Vives, Camilo y Silvana Estrada en los premios".

Además, el cantante destacó el talento de su segundo hijo, comentando que "hubiera querido escribir a los 20 años lo que Fabián hace". También mencionó que su hija menor, Abril, tiene una voz impresionante y canta mejor que todos. "Mis hijos ya me superaron".

Contigo hasta el final

Los talentosos cantantes Gian Marco y Mike Bahía han unido sus voces para lanzar el sencillo Contigo hasta el final. La canción, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, fusiona elementos de pop y música latina, y transmite un sonido fresco y contagioso mientras explora temas del amor.

En redes sociales, el cantante peruano reveló que invitó a su colega a colaborar en su próximo álbum de estudio porque el colombiano siempre lleva la alegría y el color en primer lugar. "Una de las tantas cosas que pensé era en tu alegría, porque esta canción es muy alegre".

Gian Marco también contó que este es solo el tercer adelanto de su próximo álbum, el cual ha estado trabajando desde antes de iniciar su lucha contra el cáncer. "El cuarto sencillo sale en noviembre. El siguiente será en febrero, y el álbum completo estará disponible aproximadamente en marzo de 2024".