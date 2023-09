¡Confirmado! Usher tomará el escenario del medio tiempo del Super Bowl 2024

El cantante Usher encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los escenarios más grandes del mundo, sucediendo a Rihanna.

¡Espectáculo asegurado! Usher ha sido confirmado como la figura principal en el show de medio tiempo del próximo Super Bowl de la NFL, según anunciaron la Liga de Football Americano y el propio cantante. Tomando el relevo de Rihanna, quien sorprendió al público el año pasado en Glendale (Arizona), el intérprete de Superstar se prepara para un desempeño que promete marcar la pauta.

En una entrevista para Apple Music, el cantante de 44 años compartió su emoción por la noticia "¡Está pasando! ¡Lo hicimos! Este será el escenario más grande en el que he tocado. Ha estado en mi lista de deseos por mucho tiempo. Presentarme donde muchos artistas increíbles han pasado e hicieron un gran trabajo... Quiero saborear este momento. Estoy muy feliz ", confesó.

El Super Bowl, la máxima cita del deporte estadounidense, regresará el próximo 11 de febrero en Las Vegas (Nevada), con Usher como el plato fuerte del intermedio. "Es el honor de mi vida poder cantar por fin en el Super Bowl. Estoy impaciente por presentar al mundo un espectáculo como nunca se ha visto antes", declaró el cantante en un comunicado.

El anuncio de Usher en el Super Bowl llegó acompañado de una campaña de videos en redes sociales. En las imágenes, estrellas como Deion Sanders, Odell Beckham Jr y Kim Kardashian le comunicaron la noticia al multiganador del Grammy. Kim adelantó que asistirá con su familia y sus hijos.

¿Quién es Usher?

Con éxitos que incluyen U got it bad, My boo, Yeah, y Love in this club, Usher es uno de los artistas estadounidenses más populares desde principios de la década de 2000. Su extenso catálogo también incluye colaboraciones con Lil Jon, Ludacris, Alicia Keys y will.i.am., lo que hace que se espere artistas invitados y sorpresas durante su actuación.

El medio tiempo del Super Bowl

Desde 2019, Roc Nation, el grupo de entretenimiento fundado por el rapero Jay-Z, ha estado a cargo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El escenario ha sido ocupado por nombres como Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar en ediciones recientes.

El Super Bowl es el evento anual más visto en la televisión estadounidense, y asegurar un espacio en sus codiciados comerciales puede costar millones de dólares. En el último año, Apple Music desbancó a Pepsi como el principal patrocinador del evento, en un contrato multimillonario estimado en unos 50 millones de dólares.

En la edición pasada, los Kansas City Chiefs se coronaron campeones venciendo a los Philadelphia Eagles, pero Rihanna fue quien acaparó los titulares a nivel mundial con su regreso al escenario y la revelación de que estaba esperando a su segundo hijo.