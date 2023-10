Bruno Mars canceló su segundo concierto en Tel Aviv tras el ataque de Hamás a Israel

Después de que el grupo islamista Hamás atacara Israel, Bruno Mars, quien iba a dar un segundo concierto en el mencionado país, tuvo que cancelar su show en Tel Aviv. El intérprete de Talking to the moon iba a cantar frente a 60 000 personas en el Park HaYarkon, pero por la guerra no se dará.

La cancelación del evento se dio a conocer mediante un comunicado emitido por la organización del evento Live Nation Israel donde detallaron que devolverán las entradas a los asistentes sin necesidad de un trámite.

“El concierto de Bruno Mars programado para esta noche está cancelado. Todas las compras de entradas para el espectáculo recibirán un reembolso automático a la tarjeta de crédito a través de la cual se realizó la compra”, se lee en el mensaje.

“Estamos junto a los residentes de Israel, los combatientes de las FDI y las fuerzas de seguridad en estos momentos difíciles”, escribieron en el comunicado sin dar más detalles sobre Bruno Mars, quien no se ha pronunciado en sus redes.

¿Qué está pasando en Israel?

Israel declaró el estado de guerra, después de que milicias palestinas de la Franja de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamás, lanzaran una operación combinada, con el lanzamiento de cohetes y la infiltración en territorio israelí, en un ataque sorpresa sin precedentes.

"Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No en una operación, no en rondas de combates, en una guerra", advirtió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el ataque por tierra, mar y aire de Hamás, que sorprendió a Israel.

Gal Gadot reacciona al sorpresivo ataque de Hamás a Israel

La actriz israelí Gal Gadot expresó su pesar ante el reciente y devastador ataque que sufrió Israel a manos del grupo islamista Hamás, que dejó varios muertos y heridos. A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Wonder Woman (2017) lamentó la pérdida de vidas inocentes y la difícil situación de los rehenes en su país natal.

"Decenas de mujeres, niños y ancianos han sido retenidos como rehenes en Gaza por Hamás. Desde la mañana se dispararon más de 3 mil cohetes. Hamás mantiene rehenes y controla bases y asentamientos en Israel. Hubo más de 900 heridos y continúan los intensos combates. 'Escucho sus voces y están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños'. Mi corazón me duele. Orando por todos los que sufren", expresó.

A los 18 años, Gal Gadot ganó el Miss Israel 2004 y representó a su país en el Miss Universo, a los 20 años sirvió como instructora de combate durante dos años obligatorios en las Fuerzas de Defensa de Israel.