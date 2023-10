Julia Ormond, actriz de 'Sabrina', 'La ley y el orden' y 'Mad men', demanda a Harvey Weinstein por agresión sexual

La actriz británica Julia Ormond presenta una demanda contra Disney, la empresa de talentos CAA, Miramax y Harvey Weinstein por supuesta agresión sexual en 1995.

La actriz británica Julia Ormond ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo de Nueva York contra The Walt Disney Company, la agencia de talentos CAA, la productora Miramax y el exproductor Harvey Weinstein. Ormond acusa a Weinstein de agresión sexual, alegando que ocurrió en 1995 después de una cena de trabajo.

En la demanda, la protagonista de la película Sabrina (1995) y estrella de Legends of the fall (1994) y First knight (1995) sostiene que tanto CAA como Disney, quienes son propietarios de Miramax, eran conscientes del comportamiento del polémico productor y no tomaron medidas para protegerla.

La denunca de Julia Ormond

Asimismo, afirma que Weinstein la sedujo para que le diera un masaje, luego la abusó sexualmente y la forzó a practicarle sexo oral. Según su relato, informó a sus entonces agentes Bryan Lourd y Kevin Huvane (actuales copresidentes de CAA) sobre lo sucedido, pero ellos le advirtieron que no hablara y lo protegieron.

Ormond ha demandado a CAA, una de las agencias de talentos más influyentes de Hollywood, por negligencia y violación del deber fiduciario y acusa a Miramax, la empresa fundada por Weinstein que Disney adquirió en la década de 1990, de supervisión y retención negligentes. El término hace referencia al hecho de mantener a un empleado a pesar de que la empresa sea consciente del daño potencial que puede causar a otros.

La demanda de Julia Ormond con Harvey Weinstein se presenta casi 30 años después del supuesto incidente debido a la Ley de Supervivientes Adultos aprobada por Nueva York en 2022 en respuesta al movimiento #MeToo. La norma permite a las víctimas de agresión sexual buscar justicia mucho después de los eventos.

Este caso se suma a una serie de acusaciones que sacaron a la luz los abusos sexuales de Weinstein en 2017, resultando en una condena de 23 años en Nueva York y 16 años adicionales en Los Ángeles para el exproductor de cine.

La ola de señalamientos contra Weinstein comenzó en 2015, cuando algunas actrices empezaron a alzar la voz en torno a sus abusos. Pero Harvey Weinstein no vio su carrera derrumbarse hasta octubre de 2017, cuando The New York Times y días más tarde la revista The New Yorker destaparon un historial de acosos sexuales perpetuados por el productor durante décadas.

Weinstein contrata a abogada de Bill Cosby

En mayo de 2023, el exproductor de Hollywood decidió contratar a la abogada del comediante Bill Cosby para apelar la sentencia que recibió en febrero. Jennifer Bonjean, la abogada penalista que consiguió anular la condena de Cosby en 2021, lidera el equipo jurídico de Weinstein. Además de representar a Cosby, fue la abogada principal del cantante R. Kelly durante su juicio penal en Chicago y también defendió a Keith Raniere, líder de la secta sexual Nxivm.