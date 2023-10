Selena Gomez recuerda que se alejó de Instagram por Justin Bieber: "No quería ver lo que estaba haciendo"

Después de cinco años de haber terminado su relación con Justin Bieber –los mismos años que cumplió el cantante de casado con Hailey Baldwin- Selena Gomez habló nuevamente sobre cómo se sintió tras enterarse que, en 2018, el canadiense le pidió matrimonio a la modelo meses después de ponerle fin a su romance.

Fue en ese momento cuando Gomez reveló que “me acababan de romper el corazón” y se alejó de completamente de las redes sociales.

“No necesitaba ver lo que todos estaban haciendo. Luego estaban esos momentos en los que no me sentía positiva acerca de mi aspecto debido a lo que veía en Instagram. Vaya, desearía que mi cuerpo se viera así”, recordó Selena Gomez a la revista Fast Company.

Tras su ruptura con Justin Bieber, fue diagnosticada con problemas mentales. De hecho, en su documental My mind and me, reveló que terminar esa tóxica relación de 10 años fue lo mejor que le pudo haber pasado.

“Todo fue tan público. Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería abandonar. Luego lo superé y ya no tenía miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso. Pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me pasó en la vida”, dijo en ese entonces.

Justin Bieber y Hailey Baldwin celebrando sus cinco años de casados.Fuente: @justinbieber

Selena Gomez a un año del estreno de My mind and me

Una de las artistas más destacadas en la actualidad es Selena Gomez. Si bien sus actuaciones y música han destacado en los últimos años, sus problemas de salud mental han ido de la mano con su éxito.

Por ello, la exchica Disney enfrentó periodos de depresión y ansiedad que la llevaron a internarse en un centro en 2018 donde le diagnosticaron trastorno bipolar; además de su trasplante de riñón por el lupus que padece desde 2011.

Bajo el título de My mind and me, documental estrenado en noviembre del año pasado, Selena Gomez abrió las puertas de su intimidad donde expone cómo fue estar en el ojo público por ser expareja de Justin Bieber.

A poco de cumplirse un año desde su estreno en Apple TV+, la cantante reconoció que está orgullosa de mostrarse como es, pero no volvería a verlo. “Me resulta muy complicado verlo. De hecho, no lo volveré a ver nunca más”, dijo en la Conferencia Global de Música y Mente de Thrive.

“Estaba muy en contra. Durante un largo período de tiempo no sabía si se trataba de una buena idea. En alguna ocasión, pensé que a lo mejor durante un tiempo solo me quería dedicar a ser actriz y no sabía si eso podría poner en peligro cosas de mi vida. No sabía que estaba haciendo dejando entrar a gente en mi vida”.

Una vez grabado y lanzado, Selena Gomez afirmó que ya, “no tenía opción en ese punto. Y estaba aliviada. Sentí como me quité un gran peso de encima. Sentía que tenía muchas cosas que decir que me estuve guardando durante años”.