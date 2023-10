Christina Aguilera prefiere no aparecer en el libro de Britney Spears, 'The Woman in Me'

La cantante Christina Aguilera, la icónica estrella del pop que compartió su niñez con Britney Spears en el Mickey Mouse Club, ha confesado que prefiere no aparecer en el libro de memorias que su colega, titulado The Woman in Me.

Aunque aún no sale a la venta, las revelaciones impactantes de Spears en su libro han capturado la atención del público en los últimos días. En la publicación, habla sobre un aborto a los 19 años, su relación con Justin Timberlake, a quien acusó de haberle sido infiel con otra famosa, y la razón por la que se rapó la cabeza, hace 16 años.

¿Christina en el libro de Britney?

Christina Aguilera estuvo en el Jimmy Kimmel Live! para promocionar su residencia de Año Nuevo en el nuevo teatro Voltaire del Venetian en Las Vegas, un espectáculo único que ofrecerá una experiencia con un público limitado.

Durante la entrevista con Jimmy Kimmel, le preguntaron si su nombre podría aparecer en el libro de Britney Spears. "¿Ella te llamó y te dijo: 'Oye, ¡te aviso!'. Ante la pregunta, Aguilera respondió sonriendo: "Amigo, no lo sé".

Jimmy Kimmel volvió a consultar si podría haber un capítulo dedicado a Christina Aguilera en The Woman in Me. "No sé!", respondió la cantante. “¿Tengo esperanza? Quiero decir, espero que, ya sabes, todo esté bien con ella y que todo sea hermoso. Creo que el futuro debería celebrarse”, dijo.

Sin embargo, si Aguilera pudiera elegir quién de los dos debería tener una aparición en el libro, entre ella o Kimmel, definitivamente preferiría que fuera el presentador. "Tal vez estés en él. Pongámoslo de esta manera", dijo. "Preferiría que estuvieras tú que yo. Así que con suerte estarás en él".

Christina Aguilera y Britney Spears

En el pasado, Christina Aguilera ha expresado su apoyo a Britney Spears, especialmente después de la audiencia de tutela de su colega en 2021 y su posterior finalización tras 13 años. En The Enrique Santos Show comentó que siente "mucho respeto y admiración" por Britney y que "no podría estar más feliz por ella".

Aguilera y Spears, quienes comenzaron sus carreras juntas en los años 90, han sido constantemente objeto de comparaciones a lo largo de sus vidas. La rivalidad mediática entre ellas se intensificó cuando ambas ingresaron a la industria musical durante su adolescencia.