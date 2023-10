Nuevas confesiones en 'The Woman in Me': Britney Spears revela que Justin Timberlake le fue infiel

Sigue apareciendo información impactante sobre el pasado de Britney Spears. La cantante acusó a su exnovio, el también intérprete Justin Timberlake, de haberle sido infiel con otra celebridad. Esta revelación se encuentra en el libro de memorias de Spears, titulado The Woman in Me, que se publicará el 24 de octubre.

Justin y Britney mantuvieron una relación de cuatro años, entre 1999 y 2002. La ruptura de la pareja fue muy mediática y Timberlake lanzó la canción Cry Me a River, que muchos interpretaron como una respuesta a una infidelidad de Spears. En la letra, se lee: "No tienes que decir lo que hiciste. Ya lo sé, me enteré por él. Ahora simplemente no hay posibilidad para ti y para mí".

En ese momento, la Princesa del Pop no negó las afirmaciones y respondió de manera enigmática con su canción Everytime, que contenía letras ambiguas relacionadas con el tema. "Puede que haya hecho llover. Por favor, perdóname".

Ahora, dos décadas después, Britney confirma la infidelidad, pero asegura que las cosas no son como parecen. De acuerdo con el portal TMZ, la intérprete de Toxic afirma que Justin le fue infiel con otra celebridad, aunque no revela su nombre por respeto a la actual familia. "No quiero avergonzarla".

El aborto de Britney Spears

Además de la infidelidad, Britney Spears también reveló en su libro, The Woman in Me, que sufrió un aborto durante su relación con Justin Timberlake. La cantante dijo que la decisión de interrumpir el embarazo fue tomada en conjunto, pero que la afectó profundamente.

Britney confesó que en aquel entonces sentía que Timberlake era "el amor de su vida". "Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto". dijo

Según la cantante, el embarazo ocurrió en el año 2000, cuando ambos tenían alrededor de 19 años. También menciona que "nunca" habría tomado esa decisión si estuviera sola, pero Timberlake estaba firmemente decidido a no ser padre.