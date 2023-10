Fallece Suzanne Somers, actriz de popular serie 'Tres son multitud', a los 76 años

Suzanne Somers, actriz recordada por protagonizar las icónicas series estadounidenses 'Tres son multitud' y 'Paso a paso', falleció a los 76 años en su casa en San Francisco, California, en la madrugada de este domingo 15 de octubre luego de una larga batalla contra el cáncer de mama que la aquejaba desde hace 23 años.

Por medio de un comunicado difundido por el publicista R. Couri Hay a The New York Times, en nombre de la familia de la actriz, se supo que Somers estaba “sobreviviendo de una forma agresiva” el cáncer que padecía desde inicios del 2000, pero que esta vez partió acompañada de su esposo, Alan Hamel, con quien lleva más de 45 años de casados.

Del mismo modo, en la residencia donde pereció Suzanne Somers “de manera pacífica” estaba su hijo mayor Bruce Jr, de 57 años, y su familia inmediata. “Todos estaban reunidos para su 77º cumpleaños que se celebraría el 16 de octubre. Pero ahora celebrarán su vida tan extraordinaria", se lee en el pronunciamiento.

En ese sentido, los familiares agradecieron las muestras de preocupación hacia Suzanne Somers, así como las expresiones de cariño de miles de fanáticos y seguidores de la actriz “que la amaron” por su carisma y destacada actuación. “Esta semana se llevará a cabo un entierro familiar privado, seguido de un funeral en noviembre”, precisan.

Suzanne Somers junto a su esposo, Alan Hamel, con quien se casó hace 45 años. | Fuente: Instagram (suzannesomers)

Por otro lado, de acuerdo a información publicada por TMZ, Sumers, quien también condujo talk shows y otros programas de televisón en los 90, estuvo buscando, recientemente, un tratamiento de cáncer de mama fuera del estado del Medio Oeste, pero sin éxito, motivo por el cual su familia la llevó a su casa.

La propia Suzanne Somers explicó en julio último, a través de sus redes sociales, cómo es que estuvo luchando contra el cáncer de mama que padece.

“Desde que me he tomado un tiempo libre, muchos de ustedes me han pedido más detalles sobre mi salud. Como saben, tuve cáncer de mama hace dos décadas, y de vez en cuando vuelve a aparecer, y sigo luchando contra él (…) Esto no es territorio nuevo para mí. Sé cómo ponerme mi equipo de batalla y soy una luchadora”, expresó la artista en su cuenta de Instagram.

Suzanne Somers protagonizó serie 'Tres son multitud' junto a John Ritter y Joyce De Witt. | Fuente: ABC

Suzanne Somers despegó a la fama con serie ‘Tres son multitud’

Suzanne Somers se hizo popular gracias a su papel de Chrissy Snow en la serie estadounidense ‘Tres son multitud’ transmitida por la cadena internacional ABC entre 1977 y 1984 y donde fue protagonista junto con los actores John Ritter (Jack Tripper) y Joyce De Witt (Janet Wood).

La actriz estuvo en cinco de las ocho temporadas de la serie haciendo de una chica ingenua y optimista que compartía el departamento con sus dos acompañantes, Jack y Jannet, en Santa Mónica, California.

Fue gracias a su éxito en ‘Tres son multitud’ que Suzanne Somers pudo realizar otros papeles en otras conocidas series de la industria como ‘Starsky and Hutch’, ‘Hollywood Wives’, ‘She's the Sheriff’, ‘Step by Step’, entre otras.

Sumers tampoco fue ajena a la pantalla grande pues se le vio en películas como ‘American Graffiti’, ‘Ants!’, ‘El héroe de ayer’, ‘Nada personal’, ‘Mamá en serie’, ‘El profesor chiflado’, ‘Di que no es así’, entre otros filmes.