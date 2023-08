¿Rauw Alejandro está saliendo con Camila Cabello tras su ruptura con Rosalía?

Rosalía y Rauw Alejandro no han parado de protagonizar los titulares después de su ruptura. Hasta el momento se despejó la duda sobre una infidelidad por parte del intérprete de Punto 40, pero tras el fin de su compromiso, medios internacionales aseguran que está saliendo con Camila Cabello.

“Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que [Rauw] ha estado saliendo con Camila Cabello. Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire... Dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía”, dijo Raúl de Molina, presentador de El Gordo y La Flaca para E! News.

Esta teoría no es del todo descabellada ya que ambos han coincidido en varios eventos realizados en Puerto Rico. Uno de ellos fue los Premios Juventud, que se realizó el 25 de julio, después se reencontraron en Miami donde vieron el partido del equipo de Messi contra el Atlanta United.

No obstante, la revista People –quienes revelaron la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía- desmintieron la información de una posible relación del puertorriqueño con Camila Cabello. “Simplemente, estaban en dos de los mismos eventos. Apenas pasaron tiempo juntos en ninguno de los dos eventos”, aseguraron.

Hasta el momento ni un cantante ha desmentido o confirmado la información de una posible relación.

Rauw Alejandro y Camila Cabello en una discoteca de Puerto Rico junto a un amigo en común.

Camila Cabello y Rauw Alejandro asistieron al partido del Inter Miami CF contra el Atlanta United.

"De haber sido alguien infiel, habría sido Rosalía"

El fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro agitó toda la industria musical ya que eran considerados “la pareja perfecta”. Sin embargo, todo acabó a pocos meses de haberse comprometido.

No se sabía quién tomó la decisión de terminar el romance, pero, al parecer, un amigo del cantante puertorriqueño -que no quiso revelar su nombre para no recibir hate en redes sociales- despejó todas las dudas respecto a lo que sucedió con ambos.

Si bien se especuló que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con la modelo colombiana Valeria Duque, todo quedó negado. Es así que el amigo lo defendió y aseguró que, de ser así el caso, la española sí sería capaz de cometer una infidelidad.

“Rauw no tiene amantes. Es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido infiel, habría sido ella. Él nunca”, dijo para el programa Socialité. “El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentían que "la estaba bajando de nivel":

Continuando con sus declaraciones, los responsables de la carrera de la catalana la veían como “una Kardashian”: “Sienten que él es poca cosa. Sienten que no está a ese nivel”. “Rauw Alejandro era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo”, añadió.

Asimismo, el amigo de Rauw Alejando aseguró que ella fue quien puso punto final a la relación: “Ella ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión”, finalizó.