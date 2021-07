Camilo anuncia nueva colaboración con Shawn Mendes y muestra un pequeño adelanto. | Fuente: Composición

Por medio de sus redes sociales, Camilo anunció que pronto lanzará una colaboración con Shawn Mendes. Como se recuerda, hace unas semanas ambos estuvieron juntos en Estados Unidos y fueron fotografiados con sus parejas mientras caminaban por las calles de Miami.

Sin embargo, esta vez, el esposo de Evaluna Montaner sorprendió a sus seguidores al momento de compartir un vídeo junto a Mendes donde ambos salen cantando la canción con la que próximamente colaborarán.

“KESI REMIX! Camilo & Shawn Mendes Soon! ¡¡¡Te quiero hermano!!!”, se lee en su publicación. Los comentarios no se hicieron esperar y todos le preguntaban cuándo saldría esta canción; no obstante, decidió dejarlo para la intriga.

Pero lo que llamó más la atención, fue escuchar al novio de Camila Cabello cantar en español, así que los fanáticos están esperando poder oírlo en otro idioma.

Próximo concierto de Camilo

Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Evaluna y su yerno Camilo se están preparando para su concierto por streaming llamado "Los Montaner" que los reunirá el próximo 31 de julio donde los artistas interpretarán sus mejores temas.

En mayo lanzaron el primer adelanto de su espectáculo "Los Montaner en tiempo real", el clip de cincuenta segundos, musicalizado con su tema “Amén” y narrado por Los Montaner, muestra a cada uno de ellos haciendo lo que más les gusta: cantar y estar cerca de sus seguidores.

