Canserbero: se estrenó el primer episodio del documental que retrata la vida y muerte del rapero [VIDEO]

Después de que se conoció quiénes fueron los responsables del asesinato de Canserbero, la popularidad del rapero ha ido en aumento. Si bien su música dejó un gran legado, poco se conoce de su origen y cómo fue su vida en Venezuela.

Por ese motivo, el periodista Luis Olavarrieta, presentó el 25 de febrero el documental en YouTube sobre la vida y muerte de Tirone José González Orama -su nombre verdadero-.

A través de su círculo más cercano como hermanos, tíos, primos, compañeros de colegio y hasta su padre, serán revelados momentos claves de los primeros años de vida de Canserbero, como su nacimiento, la relación con su familia, sus dos primeras grandes pérdidas y sus primeros acercamientos con el género urbano. "Donde su genialidad se dejaba entrever en cada faceta. Te invitamos a conocer esta parte de su historia", se lee en la descripción.

En palabras del también productor y director Luis Olavarrieta, el documental sobre Canserbero es un homenaje al rapero: "Este proyecto es en honor a su vida y obra. Nos sumergimos en su mundo para capturar la esencia de quien fue y el impacto que dejó en la escena musical. Esperamos que este documental inspire y conmueva a todos aquellos que lo vean".

Su estreno representa un momento significativo para sus seguidores y para la industria del rap en general.

¿Qué pasó con Canserbero en 2015?

"Se dio la oportunidad de grabar en mi casa esa noche unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para hacerles un té", comentó Natalia Améstica en su confesión ante las autoridades venezolanas tras su detención. En la bebida, les puso Alpram de 0.5, medicamento que se utiliza en adultos para el tratamiento de los síntomas de ansiedad que son graves, incapacitantes o que causan gran angustia al paciente.

Tanto Canserbero como Carlos Molnar bebieron dos tazas cada uno y, al momento de quedarse somnolientos, ve que su esposo entró a la cocina y lo atacó directamente al cuello. Él cayó al piso, lo apuñaló por la espalda y por el brazo. "Quien me ve es Tirone, se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. El cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)", continuó su relato en el Ministerio Público de Venezuela.

Desesperada por el crimen, Natalia Améstica llamó a su hermano, Guillermo, para que le ayudara a resolver la situación. Él llegó a acompañado de tres funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es el organismo de inteligencia del gobierno de Venezuela). "Desconozco sus nombres, ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir que mi hermano le da cuatro puñaladas a Carlos, los funcionarios hacen el resto".

Tras ello, llevaron el cuerpo de Canserbero a la cocina y Guillermo le da con un tubo por la cara. Luego de eso, le explica qué tiene que hacer y es lanzarlo por la ventana para terminar la escena de homicidio-suicidio. "Mi hermano se va del departamento porque no puede estar en la escena. Me cambio, pido auxilio a los vecinos y ahí llega el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) quienes se encuentran con mi hermano y él les ofrece 10 mil dólares para que terminen de arreglar la escena”.

