Vida y muerte de Canserbero: una mirada a la herencia musical del rapero venezolano

Internacional HBD, jurado de competencias, rapero y creador de contenido, habla sobre la influencia de Canserbero tanto en el freestyle como en el rap.

“Soy vida y soy muerte, no estoy aquí por accidente. ¡Huye que te coge la muerte!”, reza una parte de la canción de Canserbero, donde parecía presagiar lo que le sucedió un 19 de enero de 2015.

Dos meses antes de su muerte, Tirone González -su nombre verdadero- visitó Perú sin sospechar que sería su última gira a sus 26 años. Era un fenómeno en la escena del rap y su nombre ya era conocido por el mundo.

Natalia Améstica y su hermano Guillermo confesaron haberlo asesinado, según la Fiscalía Venezolana. En esa época habían dicho que se trató de un suicidio, pero tras reunir las pruebas suficientes como exhumación del cuerpo, testimonios y más, llegaron a la conclusión de que todo fue orquestado.

Desde antes de 2015, Canserbero se ganaba un podio en la industria musical con Es épico, Maquiavélico y Jeremías 17-5. Además, la revista Rolling Stone lo catalogó como el mejor rapero en español pasando por encima de los españoles Nach y Kase.O.

Para Humberto Bejarano Delgado, más conocido como HBD, la razón por la que Tirone González fue tan importante y sigue vigente es porque “su música tiene mensajes reflexivos. Es crudo y lo hace de una forma oscura, directa y con una voz desgarradora, imponente que llama mucho la atención”, dijo a RPP.

El juez de competencias de freestyle, rapero y creador de contenido considera que la mezcla de esos puntos hace que “sea un personaje memorable en el rap”. El periodista musical venezolano Humberto Sánchez, concuerda con HBD y considera que Can siempre será una influencia para los raperos de la nueva generación.

“Su principal herencia es la crudeza de sus temas. Es uno de los exponentes del género que se abrió a decir lo que pensaba de forma cruda, visceral, políticamente incorrecta. La crudeza con la que el expuso sus ideas, hizo catarsis y buscó saldar cuentas con personajes de su historia”.

Tirone José González Orama, conocido como Canserbero, fue un rapero, compositor y activista venezolano.Fuente: @elcanserbero

De la vida como una película y su tragedia, comedia y ficción

Todas las composiciones de Canserbero tienen significado, ya sea para alguien en específico o por una experiencia personal. Una de las tragedias que tuvo que vivir fue la muerte de su madre cuando él tenía 9 años.

“Cuando por fin te encuentro trato de alcanzarte y nunca puedo, si no apareces pronto juro que te buscaré en el cielo…”. Así expresó su pérdida en Ley de hielo, del álbum Vida (2010). La primera vez que tuvo contacto con el rap fue justamente después de ese triste episodio que marcó su niñez. Junto con sus amigos formó Código de barrio y hacían los temas en El Techo, nombre que llevaba el estudio de grabación casero.

En 2000, sufrió otra pérdida. Su hermano fue asesinado. Esto lo motivo a componer los temas de su disco Muerte -contraparte de Vida (2010)- que contiene Mundo de piedra, C’est la mort, En el valle de las sombras y más. Tras estrenarse en 2012, lo posicionó como el mejor rapero de la nueva era y uno de los más grandes referentes en la industria.

“Su música marcó mi vida por su mensaje, lo escuchaba en mi pubertad y es una música que hace pensar, también la disfrutas, pero te hace pensar y eso es valioso”, comentó HBD.

Perú y Venezuela

“En la calle sin polo se puso a freestylear con Warrior en Medellín y llovía a mares. Era de madrugada y no nos pasó nada, la gente se juntó con nosotros y disfrutó. Esas experiencias te hacen crear amigos y eso fue Canserbero de nosotros”, recordó el rapero peruano Norick en Intervistas.

El barrio de Moravia fue testigo de la unión entre Perú y Venezuela. Tiempo después, mientras paseaban por un centro comercial en Trujillo, Canserbero le mostró la primera parte de la letra de Cantidad & Quality, su primera colaboración juntos, a Warrior, integrante de Rapper School.

“Llegaron los monstruos de sangre azul Rapper School con el Can-Can chibolos no inventen, pues ni un tema es suyo fluye de la forma que yo fluyo Perú y Venezuela esprinta con orgullo…”, reza las primeras líneas.

Warrior quedó impactado así que, en su regreso a Lima en bus, compuso su parte de la canción y todo quedó consumado. Ya en 2013, cuando Canserbero regresó a Perú, se grabó el videoclip. “Ese recuerdo quedó inmortalizado”, recordó Warrior a HBD. “Tirone siempre ha sido una persona noble, inteligente, serena, y lo más importante es que le gustaba mucho escuchar”.

Canserbero ofreció uno de sus primeros conciertos en Perú el 9 de septiembre de 2012 como parte del "Festival internacional Lima Hip-Hop 2" que se realizó en la extinta discoteca Céntrica, en el Centro Cívico.Fuente: @soundcheck

De mi muerte

“Aunque pienses diferente, nunca se mata a la gente”, citó Canserbero la famosa frase del cantante César López en 2013 previo a un evento benéfico en Bogotá. Por su gran éxito en Latinoamérica visitó muchos países y, si bien escuchaba que muchos lo señalaban como el futuro del hip-hop, siempre se consideró un rapero más.

En medio de su apogeo, encontró la muerte. El 19 de enero de 2015 se dijo que el intérprete había asesinado a su mejor amigo, Carlos Molnar, y luego se lanzó del décimo piso del edificio Andrés Bello en la ciudad de Maracay.

El cuñado de Carlos, Guillermo Améstica salió a decir a la prensa venezolana que sufría de esquizofrenia y tenía problemas mentales, cosa que los familiares del artista siempre negaron. En 2021, HBD conversó con Carlos Zambrano, primo del fallecido rapero, y le dijo hechos que se han confirmado oficialmente recién a fines del año pasado por la Fiscalía de Venezuela como que, tras la exhumación del cuerpo no se encontró sangre de Carlos, por lo que él no pudo haberlo matado.

“En el momento yo le creía, pero no había cómo confirmarlo. Ahora sí se sabe porque, según las autoridades, Can no lo hizo”, aseguró el creador de contenido. Después de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Venezuela y tras haber capturado a los principales implicados en la muerte de Canserbero, la exmánager del rapero Natalia Améstica confesó haber asesinado a puñaladas al artista venezolano, así como a su esposo, Carlos Molnar.

El Ministerio Público de Venezuela compartió en redes sociales la confesión de Améstica, quien -junto con su hermano, Guillermo- planeó el crimen, para hacer creer a todos que fue homicidio-suicidio.

Muchos recuerdan que el 26 de enero de 2015, día del entierro de Canserbero, hubo un sol infernal, otros se preguntaban por qué tanto alboroto en Maracay, pero nadie podía explicar con palabras lo que significaba perder al máximo referente del hip-hop en español. Con su música por todo lo alto y con los asistentes agitando las manos de arriba abajo, sonaba la voz del Can diciendo “Al caminar lamenté irme de este mundo amargo, sin terminar la misión por la cual ando penando…”.