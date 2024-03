Carlos III asistirá a la misa de Pascua en Windsor, sin el príncipe William ni Kate Middleton

El Palacio de Buckingham anunció el martes que el rey Carlos III de Inglaterra, quien actualmente está siendo tratado por cáncer, asistirá el domingo a la misa de Pascua en Windsor. Sin embargo, el heredero del trono, el príncipe William, y su esposa Kate Middleton, quien reveló el viernes que también está luchando contra el cáncer, estarán ausentes.



A principios de febrero, el Palacio de Buckingham anunció que el rey tenía cáncer, descubierto durante una operación de próstata realizada unos días antes, y que había comenzado el tratamiento. Desde entonces, Carlos III ha cancelado todos sus compromisos públicos oficiales, aunque continúa desempeñando ciertas funciones, como sus reuniones con el primer ministro.



"El rey permanece totalmente positivo sobre su tratamiento y espera volver a sus deberes públicos completos lo antes posible", indicaba el comunicado. "Su majestad ha decidido compartir su diagnóstico para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión pública para todas aquellas personas en todo el mundo que se ven afectadas por el cáncer".



A pesar de recibir tratamiento contra el cáncer, Carlos III continúa con sus actividades reales. El próximo domingo, asistirá a la capilla de San Jorge de Windsor acompañado de la reina Camila y otros miembros de la familia real. Además, el martes pasado, recibió en el Palacio de Buckingham a representantes de diferentes religiones.

Kate Middleton anunció que tiene cáncer

El viernes pasado, Kate Middleton, la princesa de Gales, anunció que también estaba luchando contra el cáncer, sin especificar su naturaleza, y que había comenzado la quimioterapia. La esposa del príncipe William compartió que está en las primeras etapas del tratamiento y que recibir la noticia "fue un gran shock".



En un video publicado por las cuentas oficiales del Palacio de Kensington, Middleton aparece sentada en un banco de madera oscura, con un jardín de fondo, vistiendo de manera casual con jeans azules y un suéter blanco con rayas negras. Agradeció por los "maravillosos mensajes de apoyo" que ha recibido desde su cirugía abdominal en enero.



"Ha sido un tiempo increíblemente difícil para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida", agregó. También compartió que, inicialmente, "se pensaba que mi condición no era cancerosa" cuando pasó por la cirugía. "La operación fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores encontraron que había cáncer", explicó.



Antes de finalizar su mensaje, Kate Middleton indicó que se encuentra bien y que se está "fortaleciendo cada día más" al enfocarse en las cosas que le ayudarán a sanar en mente, cuerpo y espíritu. "Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría, y espero volver cuando pueda", señaló.

