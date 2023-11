Carlos Villagrán es diagnosticado con cáncer de próstata: "Tengo miedo de hacer mi testamento"

Carlos Villagrán, actor recordado por hacer del personaje de ‘Quico’ en la icónica serie El Chavo del 8, fue recientemente diagnosticado con cáncer de próstata. De acuerdo con información difundida por People, el actor mexicano de 79 años tuvo que someterse a una operación para poder combatir la enfermedad. “Me acabo de operar de la próstata y nada más (…) Es la única operación que tengo, salí de ella, le di gracias a Dios”, manifestó Villagrán a los medios.

Asimismo, People mencionó que si bien Carlos Villagrán no quiso dar mayores detalles de los procedimientos médicos que viene recibiendo para el cáncer de próstata, si se mostró de buen humor, incluso bromeando con el tema de su testamento.

En efecto, Villagrán, quien a inicios de este año anunció que dejaría de interpretar a ‘Quico’ para dedicarse a sus proyectos personales, contó que no quiso hacerse la operación de próstata “por temor” por lo que tuvo que esperar un tiempo para poder hacer los trámites de su herencia.

“Todavía no hice mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé, pero tengo miedo de hacer mi testamento (…) Por la teoría de Murphy, en cuando se dice una cosa, e lo cambia todita. Entonces, lo sigo pensando un poquito más”, expresó el comediante y excompañero de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘El Chavo’.

Carlos Villagrán afirmó que dejaría de hacer de ‘Quico’ por temas de salud. | Fuente: Instagram

Cabe recordar que Carlos Villagrán afirmó, el último enero, que dejaría su papel como ‘Quico’ por los problemas de salud que lo aquejan debido a su edad. Es así como, tras más de 50 años haciendo el personaje, el actor confirmó su retiro con el personaje.

"Llegó el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo. Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo", declaró a Telemundo.

Hija menor de Carlos Villagrán reveló que tiene cáncer

Carlos Villagrán no es el único con cáncer en su familia. En julio de este año, su hija menor Vanessa contó que fue diagnosticada con cáncer por lo que está recibiendo quimioterapia. "No lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo", relató la joven en sus redes sociales junto a una fotografía dentro de una clínica.

En ese sentido, comentó que su padre Carlos Villagrán se quebró al conocer la noticia, pero que le mostró su apoyo pese a la distancia: “Me habla por teléfono, lloramos, está cien al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Me dice que todas las noches pide por mí. ¡Te amo, papá!”, enfatizó.