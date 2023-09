Carlos Vives en contra revictimizar América: "Debemos abrazarnos"

Carlos Vives, el aclamado artista colombiano que encabezará un concierto gratuito del Día de la Hispanidad en Madrid, compartió su perspectiva sobre la importancia de superar la "revictimización" de América en una entrevista con EFE. El cantante se mostró a favor de un enfoque que promueva la reaproximación cultural y emocional entre América y España.

En una emocionante antesala al evento masivo que se llevará a cabo en la icónica Puerta de Alcalá de Madrid, el 14 de octubre, el intérprete de La gota fría se reunió con el Rey Felipe VI y le entregó una carta en la que expresó su posición sobre la cuestión panhispánica y respondió a quienes demandan una disculpa de España por la conquista y una revisión de la figura de Cristóbal Colón.

Carlos Vives habla de la conquista

"Creo firmemente que debemos abrazarnos", declaró el apasionado amante de la historia. Vives argumentó que, desde la independencia de los países americanos en el siglo XIX, se ha perpetuado una narrativa que se enfoca en las tragedias del pasado, como la devastación de las poblaciones indígenas, lo que oscurece tanto el presente como el pasado.

El cantante considera que aquellos eventos representaron "el choque de dos épocas y dos comunidades humanas en diferentes procesos". Sin embargo, señala que "no todas las historias de la conquista fueron iguales". Hace referencia a figuras como Rodrigo de Bastidas, originario de Sevilla, quien exploró la costa de lo que hoy es Colombia y fundó la ciudad de Santa Marta en 1525, lugar de nacimiento del propio músico.

Carlos Vives relató cómo, a pesar de las connotaciones negativas que rodean a Rodrigo de Bastidas, quien supuestamente llegó imponiendo la violencia "dando machete a todo el mundo", en realidad descubrió un lugar y una cultura que lo cautivaron, llegando a acuerdos con líderes indígenas para crear un lugar mágico. En sus palabras, esta visión de colaboración y entendimiento fue lo que llevó a que aquellos que buscaban el poder lo asesinaran.

"Hemos de cumplir su sueño, no revictimizarnos, no reasesinarlo, y que sea un ejemplo para las nuevas generaciones, porque allá seguimos los mismos: los españoles, los nativos, los africanos..., y es que cuando veo la cara de un gaitero de los Montes de María, en Colombia, es la unión de España, la América Prehispánica, y me parece el mestizaje más hermoso", reflexiona.



Carlos Vives: 30 años de carrera

Carlos Vives, nacido en Santa Marta en 1961, quien recientemente lanzó Escalona nunca se había grabado así (2023), una revisión de sus primeros discos centrados en el vallenato, aboga por utilizar la música como un vehículo de conexión para toda la comunidad hispanoamericana, uniendo a personas de todas partes del mundo.

En su esperado concierto del 14 de octubre, Vives promete interpretar su repertorio de El tour de los 30 con algunas sorpresas, es decir, con invitados especiales. La gira celebra las tres décadas transcurridas desde el lanzamiento de su icónico álbum Clásicos de la provincia (1993), que lo convirtió en el rey del nuevo vallenato.