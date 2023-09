MTV Video Music Awards: Los 10 momentos en la historia de los premios que nunca olvidaremos

Los MTV Video Music Awards (VMAs) nos entretienen con sus irreverentes e icónicas ceremonias, desde su primer evento en 1984. En casi cuatro décadas, esta famosa entrega de premios nos ha regalado discursos inolvidables, presentaciones asombrosas y conversaciones polémicas, que han pasado a la historia de la cultura pop y que aún se siguen comentado.

¿Quién puede olvidar cuando Kanye West interrumpió el discurso de aceptación de Taylor Swift en 2009, o cuando Miley Cyrus hizo twerking en el escenario con Robin Thicke en 2013? Desde la interpretación de Madonna de 'Like a virgin' con su icónico vestido de novia hasta Britney Spears y su infame serpiente durante 'I'm a slave 4 U' en 2001, los VMAs han sido una plataforma para que los artistas muestren su creatividad y superen los límites. Aquí recordamos estos y otros momentos memorables de la premiación.

1. Madonna es una novia rebelde (1984)

La primera edición de los VMAs se abrió con una actuación que definió una era. La cantante Madonna, vestida como una novia rebelde, interpretó su éxito 'Like a virgin' y sentó las bases para la irreverencia en el escenario que se convertiría en un sello distintivo de la premiación.

2. Britney con una serpiente pitón (2001)

La cantante Britney Spears dejó a todos boquiabiertos en 2001 cuando interpretó 'I'm a slave 4 U' con una serpiente pitón en el escenario. Este audaz acto catapultó su carrera y se convirtió en uno de los momentos más icónicos de los VMAs.

3. Britney y el error con Michael Jackson (2002)

Con motivo del cumpleaños de Michael Jackson, la cantante Britney Spears le entregó un pastel al Rey del Pop, a quien presentó como el "artista del milenio". Jackson confundió el presente y agradeció el reconocimiento diciendo que nunca se hubiera imagino recibir el premio de Artista del Milenio. Fue un momento incómodo pero legendario.

4. El beso de Britney, Christina y Madonna

Luego de 19 años, MTV invitó a Madonna para recrear su icónica presentación de Like a virgin. Esta vez le acompañaron Britney Spears y Christina Aguilera, con quienes se besó ante la sorpresa de la audiencia. Este beso se convirtió en un hito cultural y sigue siendo uno de los momentos más comentados de los VMAs.

5. Kanye interrumpe a Taylor

En uno de los momentos más controvertidos de la historia de los VMAs, Kanye West interrumpió el discurso de aceptación de Taylor Swift en 2009, tras ganar por el Mejor Video Femenino, proclamando que Beyoncé merecía el premio. Conmovida por la situación, Beyoncé, quien acababa de recibir el premio mayor a Video del Año, llamó Taylor para que complete su discurso.

6. Miley y su controvertida actuación

La cantante Miley Cyrus dio un giro audaz en su carrera en 2013 con una actuación provocativa y polémica junto a Robin Thicke. Su baile con un gigante dedo de espuma, alejada de la chica inocente que conocimos en la serie Hannah Montana, marcó un antes y un después en su imagen pública.

7. Beyoncé anuncia su embarazo

Durante su actuación en los VMAs de 2011, Beyoncé sorprendió al mundo al revelar que estaba embarazada de su primera hija, Blue Ivy, al final de su interpretación de 'Love on top'. Fue un momento emotivo y memorable.

8. Nicki Minaj vs. Miley Cyrus

Tras recibir el premio al Mejor Video de Hip-Hop por su canción 'Anaconda' en 2015, Nicki Minaj dio las gracias a su pastor y procedió a criticar a Miley Cyrus, que era la anfitriona del evento. Esto se debió a una entrevista que Cyrus concedió a The New York Times, donde hablaba sobre Nicki y sus acusaciones de racismo por no ser incluida en la terna a Video del Año.



9. La rebeldía de Nirvana

En 1992, la banda grunge Nirvana subió al escenario de los VMAs y sorprendió a los organizadores de la entrega de premios. La cadena de video había amenazado con cortar la emisión si tocaban la canción 'Rape me'. La actuación empezó con los acordes de esta canción, pero justo cuando la MTV estaba a punto de cortar la transmisión, la banda cambió rápidamente para tocar 'Lithium'.

10. Kanye presidente... en 2020

Otro momento de Kanye West en los VMAs fue cuando aceptó el premio Michael Jackson Video Vanguard en 2015 y anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 2020. No contento con eso, invitó a Taylor Swift a ser su vicepresidenta, lo que desató el hashtag #KayTay.