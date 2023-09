MTV VMAs 2023: El esperado reencuentro de *NSYNC luego de diez años [VIDEO]

¡Volvieron y desataron la locura! *NSYNC, la icónica boy band de los años 90 y responsables de éxitos como It's gonna be me, Tearin' up my heart y Girlfriend, revivió su gloria en los MTV Video Music Awards 2023. Las especulaciones sobre su reunión se volvieron realidad cuando los cinco miembros originales se juntaron nuevamente en el escenario de los VMAs, premiación que los vio por última vez actuando en vivo hace una década.

El emocionante reencuentro de Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick tuvo lugar durante la noche del martes en el Prudential Center de Newark (Nueva Jersey). La audiencia fue testigo de un momento histórico cuando los miembros de la banda compartieron el escenario, marcando su primera actuación conjunta desde los VMAs de 2013, cuando Timberlake recibió el Video Vanguard Award.

*NSYNC: Gracias a todos por su apoyo

El quinteto fue presentado por la cantante Nicki Minaj para abrir la ceremonia y anunciar el primer premio. Recordando sus inicios, JC expresó, "Hace más de 20 años, éramos solo unos niños cuando ganamos el premio al Mejor Video Pop por Bye Bye Bye. Fue nuestro primer VMA y significó mucho para nosotros." Agradeciendo a sus seguidores, Joey agregó, "Solo queríamos decirle gracias a MTV y especialmente a todos ustedes. ¡Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por apoyar siempre a sus artistas favoritos!".

Tras estas palabras, Justin preguntó a la audiencia: "¿Están listos para entregar el primer premio?". En esta categoría, los nominados eran Taylor Swift por Anti-Hero, Demi Lovato por Swine, Dua Lipa por Dance the night, Ed Sheeran por Eyes closed, Miley Cyrus por Flowers, Olivia Rodrigo por Vampire y Pink por Trustfall. La ganadora fue la "imparable" Taylor, quien visiblemente emocionada -y saltado- por el reencuentro, compartió abrazos con cada miembro de *NSYNC y recibió un brazalete de la amistad de manos de Lance.

Taylor Swift fan de *NSYNC

Al recibir el premio a Mejor Video Pop, la cantante Taylor Swift no pudo contener su entusiasmo y preguntó, "¿Están haciendo algo? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué están...? Hay algo que van a hacer. Y necesito saber qué es". Más tarde, expresó su admiración diciendo, "¡Yo tenía sus muñecos! ¡Ustedes son la personificación del pop, así que recibir esto de sus manos doradas del pop es realmente demasiado!".

Aunque no quedó claro si *NSYNC volvería a juntarse en breve, lo cierto es que las redes sociales no dejan de hablar de este encuentro y pedir una gira. "Voy a vender mi casa para ir a este show", "Hagan una gira", "Gritando, llorando, vomitando. A punto de perder toda mi cuenta bancaria", "Poniendo mi casa a la venta", "Sea lo que sea que esto signifique, se ven tan bien con los trajes y gracias por eso, pero también espero que signifique algo más", escribieron los fans.



¿Cuándo fue la última presentación de *NSYNC?

En 2013, Justin Timberlake recibió el Video Vanguard Award en los MTV VMAs y ofreció una emocionante presentación de 12 canciones que abarcó toda su carrera, incluyendo éxitos de *NSYNC, como Bye Bye Bye y Girlfriend, junto a sus excompañeros. En 2018, la banda fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en 2019, sin Timberlake, sorprendieron al público acompañando a Ariana Grande en Coachella.

La famosa banda *NSYNC no ha lanzado un álbum desde Celebrity en 2001, que encabezó el chart Billboard 200. Aunque se especula que el grupo grabó nueva música para la próxima película animada Trolls band together, la promoción se pospuso debido a las huelgas en curso de los sindicatos de actores y guionistas.