Carlos Vives espera que Shakira encuentre nuevamente el amor: "Tiene que ser feliz"

Después de haber admitido su culpabilidad en fraude para proteger su carrera y la de sus hijos, Shakira continúa sacando adelante su carrera artística. A pesar de que no pasó bien la semana pasada por el juicio en España, su gran amigo Carlos Vives le envió su apoyo en estos momentos.

"Todo va a estar bien, divina, se merece lo mejor", dijo el artista colombiano. Asimismo, explicó que siempre ha estado al lado de la intérprete de Suerte en sus peores batallas y ha visto de cerca la fortaleza con la que sale adelante. "Yo creo que todos sus amigos y familia hemos estado allí, ella tiene mucha fuerza y esa alma artista, como dicen ustedes, 'tiene mucho arte'".

Por otro lado, Carlos Vives espera que Shakira encuentre de nuevo el amor: "Ojalá, tiene que ser feliz", comentó para Europa Press. No obstante, aseguró que no es algo que está en los planes de la cantante tal ya que está enfocada en el bienestar de sus hijos.

Shakira omite a Gerard Piqué en La bicicleta

La amistad entre Carlos Vives y Shakira continúa fuerte a pesar de los años y el éxito que ambos artistas han cosechado. Un claro ejemplo de esto sucedió durante el concierto que Vives ofreció el sábado en el Kaseya Center de Miami.

La sorpresa llegó cuando la colombiana, sin previo aviso, se unió a su compatriota en el escenario para interpretar juntos su famosa colaboración La bicicleta, la cual se lanzó en 2017. "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona", dijo. En el concierto, optó por omitir el nombre de su expareja para reemplazarlo por la expresión "ese tipo". El gesto no pasó desapercibido para los presentes y generó comentarios sobre la relación actual entre la cantante y el futbolista.

La relación de Shakira y Piqué

A fines de septiembre, Shakira recordó que Waka waka, el famoso himno del Mundial de Sudáfrica 2010, es uno de sus temas más relevantes. "Por esta canción tuve a mis hijos... Conocí al padre de mis hijos durante el Mundial. Culpo a la canción", dijo con una sonrisa.

En octubre, reconoció que uno de los puntos destacados de la carrera reciente fue su colaboración con Bizarrap en sesión 53, canción que también se ha convertido en un himno de empoderamiento femenino, donde expone su fallida relación con Gerard Piqué. Con este sencillo, "me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida", recordó.

Shakira admite fraude para evitar ir a prisión

La cantante colombiana deberá pagar una multa que asciende a los 7,3 millones de euros a fin de culminar su proceso y así rebajar su condena para evitar ir a prisión. Ello, luego de admitir ante la justicia haber defraudado por 14,5 millones de euros al fisco español entre los años 2012 y 2014.

Shakira logró un acuerdo que incluye una pena de tres años de prisión, la cual quedará suspendida debido a la sanción. En principio, la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel en su contra. Asimismo, ratificó ante la Audiencia de Barcelona el acuerdo logrado por su defensa legal. Esta situación evita el juicio que estaba previsto para este lunes. Para librarse de la prisión, pagará 432 mil euros; es decir, 400 euros por cada día que debía permanecer recluida.