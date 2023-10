Shakira: "Hay muchas cosas que todavía quiero decir, pero ya vendrá el momento"

Luego del innegable éxito que ha logrado con sus más recientes sencillos, la cantante colombiana Shakira confesó sentirse en "una luna de miel" profesional, estar "muy enamorada" de su oficio y tener aún muchas cosas que decir a través de sus canciones.

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard, la intérprete de Ojos así -aunque no dio detalles específicos- reveló que hay temas que aún quiere expresar en su música. "Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento".

La composición se ha convertido en una "catarsis" para ella y una herramienta vital para superar momentos difíciles en su vida, como su separación del exfutbolista Gerard Piqué, después de once años de relación.

"Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia", reconoció la cantante Barranquilla. "Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios", manifestó.

"Soy una loba herida"

Uno de los puntos destacados de la carrera reciente de Shakira fue su colaboración con Bizarrap en sesión 53, canción que también se ha convertido en un himno de empoderamiento femenino. Al respecto, indicó: "Ser mujer tiene un significado más profundo".

Con este sencillo, "me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida", recordó.

"Cantar en español es lo más cool"

Shakira, la voz detrás de éxitos como Hips don't lie y She wolf, también compartió cómo fue difícil para una artista latina como ella ingresar en las radios estadounidenses en sus primeros años de carrera.

"Ahora ya no es así, ahora nadie le dice al artista con quien se debe relacionar o hacer", destacó. También celebró que haya más aceptación del español entre los oyentes anglosajones: "Hoy en día cantar en español es lo más cool", añadió.

Apasionada por la música andina

Shakira reconoció que fue importante el éxito que alcanzó el sencillo Whenever, wherever, de álbum estudio, y el primero de su discografía en inglés, Laundry service (2001), que incluye sonidos de quena, reflejo de su pasión por la música andina.

La cantante colombiana cerró la Semana de la Música Latina con un broche de oro, anticipando su destacada participación en los premios Latin Billboard, donde cuenta con doce nominaciones, así como su próxima asistencia a los premios Latin Grammy con siete nominaciones en noviembre.