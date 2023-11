Gerard Piqué revela cómo afrontó su separación de Shakira: "La gente no sabe ni un 10 % de lo que pasó"

Luego de los persistentes rumores de infidelidad que rodearon su ruptura con Gerard Piqué, Shakira decidió abordar la situación de una manera singular. La cantante optó por expresarse a través de varias canciones, algunas de las cuales resultaron más polémicas que otras.

Este escenario dividió a aquellos que apoyaban a la colombiana y aquellos que respaldaban al español. Mientras este drama se desenvolvía, el exjugador del Barcelona prefería mantener un perfil bajo.

¿Qué lo llevó a tomar esta actitud?

En una reciente entrevista con la radio catalana RAC1, Piqué reveló que, por su propia salud mental, optó por ignorar los comentarios de sus detractores, la prensa y los usuarios de redes sociales.

"Si hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada", explicó.

No dará su versión de los hechos

Gerard Piqué también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todos aquellos que hurgaron en su vida privada, argumentando que desconocen la realidad de lo sucedido. "La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado y no quiero que salga, porque es privado y es mío... muchos se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales".

Finalmente, el exdeportista dejó en claro que no daría su versión de los hechos relacionados con la madre de sus hijos. "Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré".

Shakira: "Hay muchas cosas que todavía quiero decir, pero ya vendrá el momento"

Luego del innegable éxito que ha logrado con sus más recientes sencillos, la cantante colombiana Shakira dijo sentirse en "una luna de miel" profesional, estar "muy enamorada" de su oficio y tener aún muchas cosas que decir a través de sus canciones.

Durante la Semana de la Música Latina de Billboard, la intérprete de Ojos así -aunque no dio detalles específicos- reveló que hay temas que aún quiere expresar en su música. "Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento".

La composición se ha convertido en una "catarsis" para ella y una herramienta vital para superar momentos difíciles en su vida, como su separación del exfutbolista Gerard Piqué, después de once años de relación.

"Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia", reconoció la cantante Barranquilla. "Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios", manifestó.