Carmen Aub, actriz de 'El señor de los cielos', se comprometió con el artista conceptual peruano Iván Sikic

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carmen Aub, conocida por su participación en exitosas telenovelas como El Señor de los Cielos, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso durante las fiestas navideñas. Su novio, el peruano Iván Sikic, en un gesto romántico y lleno de magia, le propuso matrimonio en la ciudad de Nagano, Japón, un escenario de ensueño que hizo del momento algo inolvidable.

Rodeados por paisajes cubiertos de nieve y la atmósfera festiva de la temporada, la actriz mexicana compartió su emoción en sus redes sociales con una serie de fotos que reflejan la felicidad de la pareja. "Contigo todo por siempre. No pudo ser más perfecta la propuesta… recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto!", se lee en la publicación.

El romántico gesto ocurrió mientras disfrutaban de un viaje por Japón, país que escogieron para celebrar la Navidad. Carmen Aub expresó en su publicación lo especial que fue el momento, destacando el amor y complicidad que comparten. "Sin ninguna duda te digo SIIIII. Lo que al principio no fue fácil se convirtió en lo más natural del mundo, me conoces con mis altas y bajas y aún así me quieres, me conoces cuando no creo que nada tiene sentido y aún así me das paz, me conoces cuando no creo en nada y aún así me haces confiar, me haces reír, me enseñas, me sacas de mi zona de confort", escribió la actriz, acompañando las imágenes de su anillo de compromiso y las espectaculares vistas del lugar.

Los fanáticos y colegas del medio artístico no tardaron en llenarla de felicitaciones y buenos deseos por esta nueva etapa en su vida. Entre ellos está Isabella Castillo, Fernanda Castillo, África Zavala y más compañeras con las que compartió escenas en El Señor de los Cielos.

Carmen Aub mostró su anillo de compromiso en redes sociales.Fuente: @ivansikic

¿Quién es Iván Sikic?

Iván Sikic (1983) es un artista conceptual cuyas obras exploran las estructuras y conflictos sociales y políticos a través de performances duracionales, activaciones públicas, objetos e instalaciones. Utilizando metáforas tanto directas como indirectas, Sikic destaca y cuestiona las áreas de tensión que impactan nuestra vida diaria, nuestras sociedades y el mundo en general. Su enfoque se caracteriza por invitar a una reflexión subjetiva a partir de elementos sencillos cargados de simbolismo poético, una estrategia que define su práctica artística.

A lo largo de su carrera, ha participado en residencias artísticas en diversos países y ha exhibido su trabajo en muestras individuales y colectivas en Europa, América Latina, Estados Unidos y Australia. Sus obras forman parte de colecciones privadas en estos mismos continentes, consolidando su presencia en la escena internacional. Actualmente, reside en Brooklyn, Nueva York, donde continúa desarrollando su práctica artística.

Carmen Aub y su pareja Iván Sikic pasaron las fiestas navideñas en Japón.Fuente: @carmenaub

Informes RPP Mario Vargas Llosa retornó a La Catedral en busca del fantasma de Zavalita Recientemente, gracias a una publicación del periodista Álvaro Vargas Llosa, se conoció que su padre, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, volvió al cruce del jirón Huancavelica con la avenida Alfonso Ugarte, cerca de la Plaza Unión, en el Cercado de Lima, donde estuvo el bar que dio nombre a su tercera novela: Conversación en La Catedral, publicada en 1969. Conozcamos a continuación algo más sobre una de las principales obras del escritor. Leer más Informes RPP Mario Vargas Llosa retornó a La Catedral en busca del fantasma de Zavalita