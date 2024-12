Anahí de Cárdenas comparte la reacción de sus amigos al anunciar su embarazo: "¡Los amo con todo mi corazón!"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Anahí de Cárdenas ha vuelto a sorprender a sus seguidores al compartir uno de los momentos más emotivos de su embarazo: la reacción de sus amigos al enterarse de la gran noticia.

La actriz y cantante, conocida por su carisma y cercanía con su círculo social, publicó un video lleno de risas, lágrimas de felicidad y abrazos que reflejan el amor y apoyo que la rodea en esta nueva etapa. "Me encantó hacer esto para mis amigos. Ha sido demasiado gracioso y emocionante. ¡Los amo con todo mi corazón! Faltan algunas personas aquí, pero saben que los amo por igual", se lee en la descripción del video compartido en su cuenta de Instagram.

En el clip de Anahí de Cárdenas, que ya cuenta con más de 39 mil 'Me gusta', se puede ver a algunos famosos como Natalia Salas, Alicia Mercado y Gisela Ponce de León, otros saltaron de alegría, algunos no pudieron contener las lágrimas y muchos no dudaron en envolverla en cálidos abrazos. "Las familias no solo se construyen de los lazos directos y consanguíneos, si no con quien nos elegimos vincular en la vida. Gracias familia elegida, los amo con todo mi corazón", agregó.

La actriz se mostró feliz por la reacción que han tenido sus amigos asegurando que su apoyo ha sido fundamental para afrontar con entusiasmo los cambios que trae esta nueva etapa.

Así anunció Anahí de Cárdenas su embarazo

Anahí de Cárdenas anunció que se convertirá en madre. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz peruana compartió su felicidad con una fotografía y un emotivo mensaje: "La vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Este es el milagro más grande", escribió, conmoviendo a sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla.

La intérprete, de 41 años, dijo que ella y su pareja están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas: "Te esperamos muy emocionados, wibi. Nos has hecho a tu papá y a mí las personas más felices y afortunadas del universo", añadió.

En 2019, Anahí de Cárdenas enfrentó una batalla contra el cáncer de mama, un escenario que cambió totalmente su vida. Desde entonces, la actriz se ha convertido en una voz activa para crear conciencia sobre la prevención, el autocuidado y la lucha contra esta enfermedad.

Tras haber superado el cáncer, Anahí reveló su deseo de ser madre. "Me gustaría tener hijos, en algún momento probablemente los tenga, igual tengo esperar que unos años a que termine mi tratamiento. Así que falta un tiempito", dijo en 2021.

