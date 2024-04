"Natalie y yo estamos emocionados por el bebé": Henry Cavill confirma que será papá

Henry Cavill confirmó que espera a su primer hijo junto a su novia Natalie Viscuso. El actor de Superman en la recordada película El hombre de acero fue interceptado por una reportera de Access Hollywood durante la alfombra roja del Avant Premier del filme The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por Guy Ritchie y que protagoniza.

En efecto, fue el último lunes 15 de abril que el actor de 40 años fue consultado por su compañero de reparto Henry Goldin, quien recientemente se convirtió en padre. “Él es un super papá, está en la cima ahora mismo”, sostuvo Henry Cavill.

Seguidamente, la periodista le consultó al actor británico: “¿Y tú te has inspirado en él para asumir la paternidad en tu siguiente capítulo?”. Tras la pregunta, el actor de The Witcher no pudo contener responder directamente confirmando su “emoción” junto a Natalie Viscuso por la espera de su primer bebé.

“Bueno, mi compañero no me inspiró a hacerlo (…) Mis padres lo hicieron, pero estoy muy emocionado por eso. Natalie y yo estamos muy emocionados (por la llegada del bebé). Bueno, estoy seguro de que todos ustedes verán mucho más”, manifestó el actor que interpreta al comandante rebelde Gus March-Phillips en la nueva película de Guy Ritchie.

Henry Cavill oficializó su relación con Natalie Viscuso en abril de 2021. | Fuente: Instagram

Natalie Viscuso lució su embarazo en público junto a Henry Cavill

Hace unos días, Henry Cavill y Natalie Viscuso fueron captados saliendo del The Whitby Hotel, en Nueva York. Fue en un video viral en Tik Tok y X (ex Twitter) donde se pudo observar al actor tomando de la mano a su novia mientras se dirigían a su camioneta.

Inmediatamente, diversos paparazis fotografiaron a la pareja. No obstante, lo que más llamó la atención fue el proporcionado vientre que lucía Natalie, quien usaba un atuendo oscuro ajustado mostrando su notorio embarazo.

En ese momento, ninguno de los dos se animó a dar declaraciones y solo atinaron a subirse al vehículo que los esperaba. Tampoco hicieron un anuncio oficial de la llegada de su primer hijo. Sin embargo, el también actor de Enola Holmes se animó a compartir la noticia a Access Hollywood.

“El embarazo de Natalie ha sido una auténtica bomba para los seguidores y, sobre todo, seguidoras del actor Henry Cavill, que desconocían el importante cambio que el actor y su chica van a dar en este 2024”, señaló la popular revista Hola!

Henry Cavill y Natalie Viscuso saliendo del The Whitby Hotel, en Nueva York. | Fuente: X (@CulturaColectiv)

Henry Cavill y Natalie Viscuso oficializaron su relación el 2021

Henry Cavill y Natalie Viscuso llevan, por lo menos, tres años de relación. Fue en abril de 2021 cuando Daily Mail difundió una primera imagen de ambos paseando juntos y luciendo muy cariñosos lo que avivó los rumores del nuevo romance.

Ese mismo mes, el protagonista de El agente de C.I.P.O.L. decidió publicar una foto en sus redes sociales jugando ajedrez junto a Natalie Viscuso confirmando la relación. El 2022, la pareja se lució en la alfombra roja del estreno de Enola Holmes 2 donde Cavill interpreta al personaje de Sherlock Holmes.

Natalie Viscuso no es ajena a la industria de Cavill. La estadounidense de 33 años se graduó en la Escuela de Arte Cinematográfico de Carolina del Sur trabajando luego como productora y directora de cine en Legendary Entertainment haciendo películas como El hombre de acero, Enola Holmes, entre otros proyectos.

Actualmente, Natalie Viscuso se desempeña como vicepresidenta de Vertigo Entertainment, compañía de cine y televisión en Hollywood.

