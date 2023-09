Actor de 'Caso Cerrado' revela cuánto le pagaron por participar en el programa

Caso Cerrado es uno de los programas más reconocidos de la televisión hispana. A pesar de la ausencia de nuevos casos, su sintonía sigue siendo importante para muchas cadenas latinoamericanas. El espacio televisivo lanzo al estrellato a la conductora cubana Ana María Polo, quien hace unos años compartió sus sentimientos sobre el fin de las grabaciones.

"Despedirnos de un equipo que llevábamos 19 años juntos, que habíamos pasado por miles de cosas, que nos habíamos desarrollado de miles de maneras sí fue difícil", expresó en una entrevista a People.

La verdad sobre las dramatizaciones

Aunque Caso Cerrado presentaba casos "reales" la doctora Polo siempre admitió que algunos de ellos eran dramatizados por actores para proteger la privacidad de los protagonistas. Esto ha llevado a la participación de rostros conocidos en la televisión hispana, como la actriz peruana Marisela Puicón, quien tuvo que adoptar el acento centroamericano para dramatizar un caso.

"Todos los casos que presenta el programa son reales, solo que en algunas oportunidades las personas que envían sus casos tienen temor a salir en la televisión. El caso se llamó 'La patineta de la muerte' y fue el único en el que participé", dijo la intérprete en entrevista a El Comercio.

El pago por actuar en Caso Cerrado

Otro de los actores que formó parte de Caso Cerrado es el colombiano Rafael Pedroza, conocido por su participación en exitosas series como Pablo Escobar, el patrón del mal, Sin senos no hay paraíso, entre otras. El actor confirmó su participación en el programa a través de un video en TikTok, respondiendo a la curiosidad de sus seguidores.

Pedroza reveló que recibió un pago significativo por su participación en una dramatización de Caso Cerrado. Según sus palabras, recibió alrededor de $400 dólares, además de que la producción cubrió los gastos de su viaje desde Colombia hasta Miami, donde se llevó a cabo la grabación. Durante su estadía en Estados Unidos, estuvo alojado en un hotel con todos los gastos pagados, incluyendo alimentación y hospedaje.

"La gran mayoría de los casos son casos reales, pero los protagonistas no se atreven a exponer su historia, por eso contratan a los actores", explicó. "Mucha gente me dice 'no, ya yo no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira'. Otra gente me dice que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa de esas. Es que yo soy actor, yo vivo de eso", declaró el también cantante.