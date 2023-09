¿Romance a la vista? Eiza González y Mario Casas son captados juntos en Roma

Eiza González y Mario Casas fueron vistos juntos en Roma.

El actor español Mario Casas estuvo promocionando su primera película como director Mi soledad tiene alas. Tras el intenso ajetreo, decidió tomar unas vacaciones en Roma junto a la mexicana Eiza González.

Ambos han sido fotografiados juntos mientras paseaban y se divertían, si bien se dieron cuenta que eran observados, hicieron caso omiso a las miradas de los lugareños. En las redes sociales ya se hicieron virales por lo que desataron rumores de un posible romance.

De acuerdo con la cuenta de Instagram de Mario Casas, se están hospedando en el hotel Anantara Palazzo Naiadi, situado en un enclave privilegiado de la ciudad con vistas a la Plaza de la República.

En las fotos, el español y Eiza González están vestidos de negro y con lentes de sol. Además, la actriz lo graba con una videocámara mientras descubren juntos la ciudad de Roma. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se le involucra con personajes de Hollywood, también ha sido vinculada con Liam Hemsworth, Timothée Chalamet, Paul Rabil y Jason Momoa.

Eiza González se mostró en contra de la misoginia

La también cantante mexicana publicó varios tuits en contra de la misoginia y criticó que se valore a las mujeres por sus parejas, esto después de que se hiciese viral una imagen en la que comparaban sus exparejas con los de Belinda.

"Espero que nos curemos de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio porque por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor solo esta conectado a un hombre", escribió en su red social X.

Después de esto, se hizo viral una imagen en la que salían fotografías de ambas artistas y de sus parejas conocidas. De Eiza González se ha sabido acerca de varios novios reconocidos internacionalmente y caucásicos, mientras que los de Belinda que aparecen en la imagen son personalidades mexicanas.

Sobre esto, usuarios en X hacían énfasis de forma negativa en el color de piel de los pretendientes de Belinda, en su mayoría morena, por lo que además de misógina al indicar que una de ellas es mejor que otra por los hombres que las han acompañado, la imagen cayó en el racismo.

"Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias", expresó Eiza González.