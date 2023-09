Kevin Bacon rechaza la fama que le dio 'Footloose': "Lo último que quería ser era una estrella pop"

El actor Kevin Bacon reveló que sus aspiraciones reales como intérprete se vieron afectadas luego de su papel protagónico en Footloose, la película que lo catapultó a la fama en 1984 y que tuvo una nueva versión en 2011, aunque sin el brillo de la original.

En una reciente entrevista concedida al podcast Podcrushed, Bacon aseguró que no tenía idea de que estaba haciendo una audición para una "película de baile".

"Cuando hice la película, no era un bailarín. No tenía formación como bailarín", expresó. "Si soy honesto, ni siquiera entendía realmente que era una película de baile. Pensé que era simplemente una película y luego, donde indicaran que había baile, simplemente me levantaría", comentó.

No quiso un coreógrafo

En Footloose, Kevin Bacon interpretó a Ren McCormac, un joven de Chicago que se muda a un pequeño pueblo y lidera una rebelión adolescente contra el ministro local (John Lithgow), quien había prohibido la música rock y el baile.

"Mencionaron algo sobre un coreógrafo y yo dije: 'Realmente no necesito un coreógrafo. Solo me levantaré y bailaré. No es gran cosa. Solo pon la canción y saltaré por ahí'. Así que definitivamente no estaba entrenado en absoluto", comentó.

Quería papeles serios

Sin quererlo, las escenas de baile de Footloose convirtieron a Kevin Bacon en una especie de estrella pop para la generación de los años 80, pero lo que realmente quería para su carrera eran papeles serios.

"Cuando me convertí en una estrella pop, lo último que quería ser era una estrella pop", aseveró. "Ya me había dicho: 'quiero ser Dustin Hoffman o Meryl o John Cazale o De Niro. Quiero trabajar con Scorsese. Quiero hacer Chekhov'. ¿Sabes a lo que me refiero? Estaba tan metido en lo que para mí era un actor serio, y de repente me dieron algo que no tenía nada de serio. Hubo un rechazo completo. Intenté autodestruir esa parte de mí y mi popularidad", finalizó.

Kevin Bacon rechazó formar parte del remake de Footloose

En 2013, Kevin Bacon hizo pública su decisión de no participar en el remake de Footloose. Aunque inicialmente recibió con entusiasmo la propuesta de unirse al elenco, el proyecto terminó por cubrir sus expectativas.

El papel que se le ofreció en la nueva versión fue el del padre del personaje principal, McCormack, una elección que parecía adecuada para el actor.

Sin embargo, las razones detrás de la decisión de declinar el papel radican en el desarrollo del personaje asignado para él. Según reveló la estrella, el personaje escrito para su participación solo tenía una escena en toda la película.

"Era una parte malísima. Yo era padre de McCormack (el protagonista original), lo cual no me importaba, pero él solo era un miserable. Honestamente creo que les hice un favor... no tenía sentido para mí estar en la película", comentó.

"Ellos habían estructurado una escena solo para que yo aparezca en el filme, y una vez que la rechacé la sacaron de la cinta... A pesar de eso me gustó el remake", añadió.

En el remake de Footloose (2011), el papel de McCormack fue interpretado por Kenny Wormald, mientras que, en el papel de Ariel, la pareja de baile del protagonista fue interpretado por Julianne Hough. En la cinta original, Lori Singer había compartido protagonismo con Bacon.