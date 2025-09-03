“Tenemos el control sobre ti y tu hija”: Cazzu cuenta lo que le dijo el abogado de Nodal sobre la custodia de Inti

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Nodal y Cazzu continúan en la polémica sobre la tenencia de Inti, la hija que tienen en común. En el podcast Se regalan dudas, la cantante argentina contó cómo fue la mediación con el abogado del mexicano por la custodia de la niña donde Nodal se negó a firmar el permiso de viaje de la menor.

“Estaba mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, comenzó diciendo.

De acuerdo con Cazzu, la solicitud que pidió fue el permiso de salida de Inti ya que trabajan en el mismo rubro y necesita desplazarse porque iniciará una gira. Ante la negativa de Nodal de no firmar el permiso de viaje hasta que la pequeña cumpla los 18, la mediadora puso paños fríos y les explicó que puede ser hasta los 5; sin embargo, la respuesta también fue un no.

“No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar”, le dijo el abogado de Nodal, según la argentina. De acuerdo con ella, se sintió amenazada. “Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, una revolución, ustedes me ven aquí combativa; pero ¿contra el sistema, contra la ley? Ese hombre me miró a lo ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró.

Nodal no puede ver a su hija porque “son muchas horas de vuelo”

A mediados de agosto, ofreció una entrevista a Adela Micha y explicó que la distancia de México y Argentina no le permite ver frecuentemente a su hija. “Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina. Son de 12 horas a 17 horas”, dijo el cantante.

“Lo que yo podía eran dos días, máximo tres días... incluso estando con la mamá de mi hija. Era muy complejo”, agregó. Asimismo, mencionó que sus giras y presentaciones le complican estar más presente con Inti.

“Yo sinceramente no quería dejar morir la relación y yo quería estar presente todos los días para mi hija. De verdad quería que funcionara y estoy consciente que la otra parte también quería eso. Los dos luchamos mucho por eso”, no obstante, contó que no funcionó. Como se recuerda, después de un mes de haber terminado con Cazzu, contrajo matrimonio con Ángela Aguilar.

Nodal negó haberle sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar

“Le han hecho daño a mi familia”, expresó Cazzu en una entrevista en el podcast PLP en noviembre del año pasado. La cantante argentina se refirió a los rumores de infidelidad de su expareja Christian Nodal, quien, poco después de terminar su relación con ella, oficializó su noviazgo con Ángela Aguilar y se casó con ella en una boda privada.

Horas después, Nodal recurrió a sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en defensa de Ángela: “De mi esposa no van a andar hablando así”.

“No, ella no es una amante. No es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que mi ex insinúa. Jamás fue mi amante. Nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes para comprobarlo”, añadió.

El cantante mexicano también afirmó que fue honesto con Cazzu al informarle que estaba iniciando una nueva relación. “Fue muy difícil. Ya está, Julieta [Cazzu] lo dijo; yo también se lo dije: ‘Ya no siento amor, esto se terminó’. La responsabilidad es de los dos... Nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar. Yo solito dije: ‘Aquí no soy feliz”, expresó.