"El duelo nunca termina": Lupita Nyong'o y el conmovedor homenaje a Chadwick Boseman tras cuatro años de su partida

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace cuatro años, Chadwick Boseman nos dejó. El querido actor de Black Panther falleció a los 43 años debido a complicaciones con el cáncer de colon, una pérdida que conmovió profundamente a fanáticos, familiares y amigos, entre ellos Lupita Nyong'o.



“Recordando a Chadwick Boseman. Para siempre", escribió la actriz en sus redes sociales, acompañando su mensaje con una emotiva foto en blanco y negro del actor, en la que mira directamente a la cámara, y otra imagen en la que ambos aparecen abrazados y sonriendo.



En el pie de foto, Nyong'o, de 41 años, recordó una frase anónima: “El duelo nunca termina. Pero cambia. Es un paso, no un lugar en el que quedarse. El duelo no es un signo de debilidad ni de falta de fe. Es el precio del amor”.

¿Cómo murió Chadwick Boseman?

Chadwick Boseman mantuvo en privado su lucha de cuatro años contra el cáncer de colon, incluso con aquellos con quienes trabajaba. Lupita Nyong'o, en una publicación de Instagram semanas después de su fallecimiento, describió las secuelas de su pérdida como "un golpe en el estómago cada mañana".



En una entrevista en junio con People sobre su participación en la película de terror A Quiet Place: Day One, Nyong'o indicó: “Al final, fue realmente muy terapéutico porque no hacía muchos años que había experimentado la muerte de Chadwick Boseman, lo cual me conmovió profundamente". Agregó: “Definitivamente estuve pensando mucho en eso".



Boseman filmó varias de las películas que se estrenaron en los últimos años mientras atravesaba "innumerables cirugías y quimioterapia". Entre ellas se incluyen Marshall, Ma Rainey's Black Bottom y la aclamada Da 5 Bloods de Spike Lee. La familia confirmó el fallecimiento de Chadwick Boseman el 28 de agosto de 2020, a través de sus redes sociales.

¿Qué papel interpretaba Chadwick Boseman en Black Panther?

En la película de Marvel Studios de 2018, Black Panther, Chadwick Boseman dio vida a T'Challa, el recién coronado rey de la nación ficticia de Wakanda. Por su parte, Lupita Nyong'o interpretó a Nakia, una guerrera wakandesa y el interés romántico de T'Challa.



Nyong'o retomó su papel en la secuela de 2022, Black Panther: Wakanda Forever, junto con gran parte del elenco original y el director Ryan Coogler. Muchos de los involucrados en la producción rindieron homenaje a Boseman durante la promoción de la película.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis