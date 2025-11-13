Chadwick Boseman recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

El recordado protagonista de Black Panther, Chadwick Boseman, recibirá un homenaje póstumo con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Será su viuda Simone Ledward-Boseman quien aceptará el premio en nombre del actor.

Además, el director de la famosa película de Marvel, Ryan Coogler; y Viola Davis, su compañera de reparto en Ma Rainey's Black Bottom, serán los moderadores.

El evento se llevará a cabo el 20 de noviembre solo para familiares y amigos. Los fanáticos que deseen ver la ceremonia lo podrán hacer a través de la transmisión en vivo en WalkOfFame.com. Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, aseguró sentirse emocionada y honrada de celebrar el legado de Chadwick Boseman:

“Sus poderosas interpretaciones y su perdurable impacto, tanto dentro como fuera de la pantalla, siguen inspirando a generaciones de todo el mundo”, mencionó.

¿De qué murió Chadwick Boseman?

El actor conocido por protagonizar Black Panther, falleció el 28 de agosto de 2020 a los 43 años luego de una dura lucha de cuatro años contra el cáncer de colon.

En un comunicado compartido por su cuenta de X (antes Twitter) se indicó que Chadwick Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon en la fase tres en el 2016 y emprendió desde entonces una batalla contra esta enfermedad que, lamentablemente, avanzó hasta alcanzar la cuarta etapa.

El actor estadounidense filmó muchas de las cintas que se estrenaron en los últimos años mientras atravesaba por "innumerables cirugías y quimioterapia". Desde Marshall y Ma Rainey's Black Bottom hasta la aclamada 5 Bloods de Spike Lee.

La trayectoria de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman alcanzó un mayor renombre internacional con Black Panther, tuvo oportunidad de darle vida al rey T'Challa en otras cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, tales como Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Nacido en Carolina del Sur (Estados Unidos), hijo de una enfermera y el dueño de una tapicería, Boseman llegó a estudiar dirección cinematográfica en la Universidad de Howard, en Washington DC. En el 2008, sin embargo, se mudó a Los Ángeles, donde empezó su carrera como actor.

La primera cinta en la que participó fue The Express, dirigida por Gary Fleder, pero no fue hasta el 2013 que con la cinta 42 alcanzó su primer protagónico al encarnar al icónico beisbolista Jackie Robinson.

Un año después, tuvo la oportunidad de encarnar a la estrella de la música afroamericana James Brown en Get on Up. El 2016, el año en que le diagnosticaron cáncer al colon, sería también su año más productivo, llegando a filmar cuatro cintas.

La última película en la que participó fue 5 Bloods de Spike Lee y se esperaba que continuara con la segunda parte de Black Panther.

