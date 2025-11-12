“No consuman drogas, me arruinó la vida”: Paris Jackson muestra cómo su adicción le perforó el tabique [VIDEO]

A través de su cuenta de TikTok, Paris Jackson, hija del difunto cantante estadounidense Michael Jackson, mostró los efectos de su drogadicción. En él, se ve que utilizó la linterna de su celular para enseñar la perforación dentro de su nariz.

“Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, añade la también cantante y actriz, de 27 años. “No les voy a decir qué hacer, pero no lo recomiendo porque me arruinó la vida”.

Si bien podría someterse a cirugía plástica para arreglar esa perforación, Paris Jackson señaló que no quiere realizarlo porque lleva seis años sin consumir y ese tipo de operaciones requieren tomar pastillas.

Paris Jackson, libre de drogas y alcohol

En enero de este año, la joven cantante publicó un video en su cuenta de Instagram donde no pudo ocultar su alegría tras confesar que está “limpia y sobria”. En su post, mostró cómo fue su transformación en este tiempo y, al inicio del clip, se ve que está consumiendo alcohol y termina con su vida actual.

“Decir que estoy agradecida sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música. Tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. Puedo sentir el corazón roto en toda su gloria. Tengo que llorar. Tengo que reírme. Tengo que bailar. Tengo que confiar. Siento el sol en mi piel y está caliente. He descubierto que la vida sigue sucediendo”, escribió.

👃 Paris, la hija de Michael Jackson, muestra su tabique nasal perforado a causa de las drogas: “Me arruinó la vida”



👉Ha compartido un TikTok bastante explícito en el que habla de las consecuencias de sus adicciones pic.twitter.com/TaMLuR6wLR — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 12, 2025

Paris Jackson niega haber participado en el biopic sobre su padre

Con respecto al biopic sobre Michael Jackson que llegará el próximo año a los cines, Paris Jackson se refirió a las declaraciones del actor Colman Domingo de que “apoyó” la película biográfica sobre su padre. Por medio de sus historias en Instagram, la cantante estadounidense descartó dicha versión negando haber participado en la realización del proyecto.

“No le digan a la gente que fui ‘útil’ en el set de una película en la que no tuve ninguna participación. Eso es muy raro”, escribió el último martes la también actriz etiquetando al propio actor que encarnará a Joe Jackson, padre y mánager de la familia Jackson en la película.

Michael, la película biográfica sobre el 'Rey del Pop', ya tiene fecha de estreno en cines. Después de varios meses de retraso por un tema legal que hizo regrabar varias escenas, se conoció que el proyecto de drama se lanzará en la pantalla grande el 24 de abril de 2026.