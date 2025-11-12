James Van Der Beek subastará objetos de 'Dawson's Creek' para costear su tratamiento contra el cáncer

Han pasado más de 20 años desde que Dawson’s Creek llegó a su fin, pero el nombre de James Van Der Beek sigue siendo sinónimo de nostalgia para toda una generación. Actualmente, el actor enfrenta uno de los desafíos más duros de su vida: financiar su tratamiento contra el cáncer de colon en etapa 3, diagnóstico que reveló a fines de 2024.

Para cubrir los costos médicos, Van Der Beek, de 48 años, anunció que subastará objetos originales de la serie que lo lanzó a la fama, incluyendo vestuario, utilería y piezas del set. El evento, organizado por Propstore bajo el título Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, se celebrará entre el 5 y el 7 de diciembre.

¿Qué subastará James Van Der Beek?

Entre los artículos más codiciados figura el collar que Dawson Leery regaló a Joey Potter (Katie Holmes) durante el baile de graduación, con un valor estimado entre 26 mil y 52 mil dólares, y la camisa que el actor usó en el episodio piloto, que podría alcanzar los 4 mil dólares.

“Aunque me llena de nostalgia desprenderme de estos objetos, me alegra poder compartirlos con quienes me han acompañado todos estos años”, comentó Van Der Beek en entrevista con People.

Una lucha inspiradora contra el cáncer de colon

El actor, que en su momento conquistó al público con su papel del reflexivo Dawson Leery, ha relatado en redes sociales su batalla médica y emocional tras el diagnóstico. Ha pasado por cirugías, tratamientos intensivos y periodos de recuperación que lo obligaron a pausar su carrera.

En uno de sus mensajes más recientes, agradeció el apoyo de sus seguidores y reconoció que la enfermedad ha sido un golpe inesperado, pero también una oportunidad para inspirar y crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de colon.

“Durante años guardé estos objetos con cariño, pero llegó el momento de transformarlos en algo que me permita seguir adelante”, expresó el actor.

il commovente videomessaggio di james van der beek alla reunion di ieri 💔 pic.twitter.com/50Fuq95v2A — claudia ⛈ (@arrogantdikhead) September 23, 2025

James Van Der Beek en reencuentro de 'Dawson’s Creek'

La noche del martes 23 de septiembre se llevó a cabo en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York un reencuentro del elenco de Dawson’s Creek, con el propósito de recaudar fondos para la fundación F Cancer, iniciativa impulsada por el protagonista de la serie, James Van Der Beek.

Días antes del evento, el actor había comunicado que no asistiría en persona debido a las dificultades de salud que le impedían viajar. En sus redes sociales dijo que, aunque estaba emocionado por el reencuentro organizado por su compañera Michelle Williams, también se vio embargado por la tristeza al no poder reunirse en persona con ella, Katie Holmes, Joshua Jackson y los seguidores de la serie.

Aunque no estuvo presente en el reencuentro del elenco de Dawson’s Creek, James Van Der Beek envió un mensaje en video que se proyectó durante la velada, donde comentó que lamentaba no poder estar con sus compañeros ni subir al escenario a agradecer a los asistentes.

"Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona", fueron sus primeras palabras.

