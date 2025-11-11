Gregorio Pernía comparte emotiva historia detrás de la llegada de su sexto bebé: "Mi esposa no podía tener hijos"

El reconocido actor Gregorio Pernía, recordado por sus papeles en telenovelas como Sin senos no hay paraíso y La hija del mariachi, anunció con alegría que será padre por sexta vez a los 55 años.

La noticia la compartió durante una entrevista en el programa Encendidos de RPP, donde relató cómo vivió junto a su esposa, Erika Rodríguez, este inesperado, pero feliz momento.

“El ginecólogo le dijo a mi mujer que no podía tener hijos, que el endometrio ya no le funcionaba y que no planificara más. Quince días después quedó embarazada. Es una linda noticia”, contó el actor emocionado. Su esposa, de 44 años, le dio la noticia entre lágrimas, sin imaginar que poco antes ambos vivirían una experiencia que él considera “una señal del destino”.

Una historia que lo marcó profundamente

Pernía relató que, el mismo día que se enteró del embarazo, una mujer llegó a su finca con una historia desgarradora. “Me dijo que había tenido dos abortos forzados, que al primero le puso Diego. Me contó que el hombre con el que estaba la golpeó y la obligó a abortar, y que luego volvió con él y le pasó lo mismo”, narró el actor.

La mujer le pidió grabar un video para visibilizar su historia, y justo durante la grabación, comenzó a llover y a tronar. “Yo creo mucho en las energías. Cuando terminé, entré a la casa y encontré a mi esposa llorando. Me dijo: ‘Grego, estoy embarazada’. Sentí que un capítulo se cerraba y otro se abría. Yo creo en las energías”, expresó.

Gregorio Pernía se convertirá en padre nuevamente y compartió fotos junto a esposa Erika Farfán.Fuente: Instagram: @gregoriopernia

“Ahora quiero disfrutar la vida sin correr tanto”

El actor también reflexionó sobre la etapa que atraviesa y cómo este nuevo bebé le ha permitido valorar más el presente. “Antes todo era de afán, vivir corriendo. Ahora quiero saborear un buen plato, tener una buena conversación. Este bebé llega en el momento justo”, comentó.

Pernía adelantó que quería llamar al nuevo integrante de la familia Gregorio, aunque las redes no tardaron en bromear con el nombre. “Me decían que Gregorio es nombre de viejito, pero me gusta. Quiero que sea Gregorio I”, dijo entre risas.

Con humor, también recordó que en su hogar “manda el matriarcado”, y que su forma de “vengarse” del nombre compuesto que le dio su padre fue ponerle cuatro nombres a su hija: Luna del Mar Brisa de los Ángeles.