Charlize Theron y su emotivo mensaje de paz en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La actriz sudafricana Charlize Theron dio un emotivo mensaje de paz durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que se realizó ayer, viernes, en el Estadio Giuseppe Meazza.

Theron, vestida con un traje de gala negro, entró en escena, ante la sorpresa del público y prensa, debido a que la participación de la ganadora del Oscar no había sido anunciada con antelación.

Micrófono en mano, la reconocida artista inició su discurso, citando unas palabras del fallecido nobel de la paz Nelson Mandela:

“Espectadores de todos los rincones del mundo. Este es un mensaje de paz de mi querido compatriota Nelson Mandela: ‘La paz no es solo la ausencia de conflicto. Es la creación de un entorno donde todos puedan prosperar, sin importar raza, color, credo, religión, género, clase, casta o cualquier otra diferencia social’”.

Cabe mencionar que estas fueron las palabras que el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela pronunció el 31 de enero de 2004, durante la Convención Mundial sobre la Paz y la No Violencia, realizada en Nueva Delhi.



A message of hope from UN Peace Ambassador, Charlize Theron.



“Peace is not just the absence of conflict. Peace is the creation of an environment where all can flourish, regardless of race, colour, creed, religion, gender, class, caste or any other social markers of difference.”… pic.twitter.com/NAq0NcDmHR — The Olympic Games (@Olympics) February 6, 2026

“Un recuerdo de nuestra humanidad”

Luego de citar a su compatriota, Charlize Theron hizo un llamado a que los Juegos Olímpicos no solo se traten del deporte, sino que también sean un recuerdo de “nuestra humanidad”.

“Hoy este mensaje (el de Mandela) parece más relevante que nunca. Dejemos que estos Juegos sean más que solo un deporte, que sean un recuerdo de nuestra humanidad, del respeto entre los unos y los otros. Una llamada que resuene por la paz en todos los sitios”, concluyó, con voz entrecortada.

El mensaje Charlize Theron se volvió viral en redes sociales, con múltiples reacciones alrededor del mundo.

