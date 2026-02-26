Últimas Noticias
Siguen los crímenes contra transportistas: chofer de combi fue asesinado a balazos en el Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El conductor fue acribillado por un sicario en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Argentina.

Lima
Callao
La PNP investiga este nuevo atentado contra transportistas. | Fuente: RPP

Los transportistas de Lima y Callao siguen en la mira de las bandas criminales. Esta vez, el chofer de una combi de la empresa P.A.S.A., conocida popularmente como ‘La Argentina’, fue asesinado a balazos en plena vía pública.

Según las primeras versiones, el conductor estaba iniciando su turno, cuando fue interceptado por un sicario en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Argentina, en la provincia constitucional del Callao.

El pistolero realizó dos certeros disparos a la cabeza del chofer, que murió en el acto; tras lo cual huyó con rumbo desconocido.

El chofer asesinado fue identificado como Segundo Vázquez Mozanapón.

El homicidio ha causado gran conmoción entre sus compañeros de la empresa P.A.S.A., que cubre la ruta Callao-Cercado de Lima. No obstante, indicaron que continuarán laborando con normalidad, ya que necesitan el ingreso diario para el sustento de los suyos.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del homicidio y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias correspondientes.

Fuentes de la investigación consultadas por RPP indicaron que detrás del crimen estaría una organización criminal que se autodenominada ‘Al Qaeda’. 

Estos malvivientes, tras enviar amenazas extorsivas vía WhatsApp, habrían decidido ejecutar a un chofer, para coaccionar a los transportistas para que accedan al pago de cupos.

Lamentablemente, los atentados contra transportistas siguen registrándose, pese a las medidas emprendidas por las autoridades. En las últimas horas, un colectivero informal fue asesinado a balazos en plena Panamericana Norte, en el límite de Puente Piedra y Ventanilla; mientras que, en el distrito de Comas, un chofer de la empresa Etssacocsa fue baleado y actualmente lucha por su vida en la cama de un hospital.

Callao Policía Nacional Inseguridad ciudadana

