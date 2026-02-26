Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt omitió su apellido paterno en los créditos de la nueva película de la actriz

Maddox, uno de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, eliminó el apellido paterno en los créditos de la reciente película de su madre, informó People. El joven, de 24 años, figura como asistente de dirección en Couture, un drama protagonizado por la actriz de 50 años, quien interpreta a una directora de cine diagnosticada con cáncer de mama justo cuando llega a París para realizar un video de un desfile de moda.

La película debutó en cines franceses el 18 de febrero, y el citado medio confirmó que el nombre del joven aparece como Maddox Jolie en los créditos finales. Cuando el filme se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025, las notas de producción entregadas a periodistas también lo presentaron de esa manera.

Esto no ocurrió en María, el proyecto cinematográfico anterior en el que participó para Netflix y que también fue protagonizado por Jolie como la fallecida diva de la ópera María Callas. En esa producción, Maddox trabajó como asistente de producción y fue acreditado como Maddox Jolie-Pitt.

Jolie tiene otros cinco hijos con su exesposo Brad Pitt: Pax, de 22 años; Zahara, de 21; Shiloh, de 19; y los gemelos Knox y Vivienne, de 17.

Los otros hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt que han optado por dejar el apellido paterno

Maddox se suma así a lo que también han hecho sus hermanos. En mayo de 2024, en el musical The Outsiders, que su hermana Vivienne ayudó a producir junto a su madre para Broadway, la adolescente fue acreditada como Vivienne Jolie y no como Vivienne Jolie-Pitt.

Ese agosto, la revista Essence publicó un video de Zahara presentándose sin usar el apellido de su padre. "Mi nombre es Zahara Marley Jolie. Y vine desde el Golden State hasta la ciudad llena de ángeles: Los Ángeles", dijo.

Ese mismo mes, Shiloh, quien nació como Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, cambió legalmente su nombre a Shiloh Jolie poco después de cumplir 18 años. Su abogado declaró entonces que su clienta "tomó una decisión independiente y significativa tras eventos dolorosos".

Si bien el cambio de nombre de Shiloh es oficial, no está confirmado si los otros hermanos repitieron dicho procedimiento legal.