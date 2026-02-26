San Miguel: Pronacej señaló que fuga de internos de 'Maranguita' no fue por dopar al personal encargado

Francisco Naquira, director ejecutivo del Programa Nacional de Centro Juveniles (Pronacej), señaló a RPP que la fuga de tres internos del centro juvenil 'Maranguita', finalmente capturados, no fue por dopar al personal encargado, sino por escalamiento desde el lugar.

"Se habría efectuado una fuga por escalamiento por parte de tres adolescentes y nuestro personal de seguridad alertó a serenazgo de San Miguel como la policía nacional, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones administrativas que correspondan para determinar si investigaciones administrativas que correspondan para determinar si tuvieran responsabilidades en el personal a cargo de la seguridad", declaró Naquira a RPP.

En esa línea, agregó que los internos accedieron a una zona alejada y que utilizaron "unas puertas que habían amarrado y con cierta dificultad pudieron subir y lograr al lote contiguo".

El director ejecutivo de Pronacej se pronunció luego que la Policía Nacional del Perú informara de la detención de tres adolescentes, uno de ellos menor de edad, tras fugarse de 'Maranguita'.

Ello tras un operativo que se realizó en San Miguel y en el Callao, en donde todos fueron detenidos en el distrito chalaco de La Perla.

La situación de la fuga sigue en materia de investigación, por ello, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones administrativas y se espera que en las próximas horas la PNP realice la inspección técnico-policial en esta institución.

Los jóvenes se encontraban recluidos en 'Maranguita' por el delito de robo agravado.