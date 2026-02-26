Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

San Miguel: Pronacej señaló que fuga de internos de 'Maranguita' no fue por dopar al personal encargado

San Miguel : Pronacej aclaró que fuga de internos de
San Miguel : Pronacej aclaró que fuga de internos de "Maranguita" no fue por dopar al personal encargado | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La situación de la fuga de tres internos del centro juvenil 'Maranguita' sigue en materia de investigación, por ello, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones administrativas y se espera que en las próximas horas la PNP realice la inspección técnico-policial en esta institución.

Lima
00:00 · 01:46

Francisco Naquira, director ejecutivo del Programa Nacional de Centro Juveniles (Pronacej), señaló a RPP que la fuga de tres internos del centro juvenil 'Maranguita', finalmente capturados, no fue por dopar al personal encargado, sino por escalamiento desde el lugar.

"Se habría efectuado una fuga por escalamiento por parte de tres adolescentes y nuestro personal de seguridad alertó a serenazgo de San Miguel como la policía nacional, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones administrativas que correspondan para determinar si investigaciones administrativas que correspondan para determinar si tuvieran responsabilidades en el personal a cargo de la seguridad", declaró Naquira a RPP.

En esa línea, agregó que los internos accedieron a una zona alejada y que utilizaron "unas puertas que habían amarrado y con cierta dificultad pudieron subir y lograr al lote contiguo".

El director ejecutivo de Pronacej se pronunció luego que la Policía Nacional del Perú informara de la detención de tres adolescentes, uno de ellos menor de edad, tras fugarse de 'Maranguita'.

Ello tras un operativo que se realizó en San Miguel y en el Callao, en donde todos fueron detenidos en el distrito chalaco de La Perla.

La situación de la fuga sigue en materia de investigación, por ello, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones administrativas y se espera que en las próximas horas la PNP realice la inspección técnico-policial en esta institución.

Los jóvenes se encontraban recluidos en 'Maranguita' por el delito de robo agravado.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Miguel Maranguita PRONACEJ

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA