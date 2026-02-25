Isabella Ladera responde a quienes llaman ‘padrastro’ a Hugo García

Hugo García e Isabella Ladera anunciaron que están en la dulce espera de su primer hijo en común, noticia que compartieron a través de sus redes sociales con una publicación que confirmó los rumores que circulaban desde hace semanas. La pareja mostró una imagen significativa con la que oficializó esta nueva etapa en su relación.

Tras el anuncio, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Aunque muchos seguidores felicitaron a la pareja, también surgieron comentarios irónicos en torno a la paternidad del bebé. Uno de ellos se volvió viral luego de que Isabella publicara un video en TikTok, donde apareció una captura con la frase: “Caraj*, lo hice padrastro”, acompañada de una fotografía junto a Hugo García.

Lejos de ignorar el mensaje, la influencer decidió responder públicamente para aclarar la situación. Desde su cuenta verificada escribió: “Sí, pero con Mía”, haciendo alusión a su hija mayor.

Mía nació de su relación anterior con el creador de contenido Isander Pérez.

¿Por qué Isabella Ladera oculta cuántos meses de embarazo tiene?

A través de sus redes sociales, Isabella Ladera hizo un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores sobre su embarazo. Como se recuerda, la influencer venezolana está esperando un hijo con Hugo García fruto de su relación de meses.

Si bien hubo varias especulaciones sobre cuántos meses de gestación tendría, decidió contar por qué no lo ha dicho públicamente.

“Sí puedo, solo no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘No voy a decir nada’ jajajaja. Entonces optamos por cuidar”, respondió a un usuario.

Asimismo, Isabella Ladera se mostró incómoda sobre por qué las personas opinan sobre su embarazo y el cambio que ha tenido su cuerpo. “Piensan que todos los cuerpos y embarazos son iguales y se la viven viendo relojes ajenos, pero bueno es cosa de ellos”, agregó.