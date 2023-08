"Gracias a todos por preocuparse": Charly García fue dado de alta y ya se encuentra en su casa

Después de haber estar internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta desde hace unos días, el cantante argentino Charly García reveló que ya le dieron de alta y se encuentra descansando en su casa.

“¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, se lee en la descripción de la publicación en su cuenta de Instagram. De acuerdo con Sony, el intérprete de Demoliendo hoteles ingresó al hospital para hacerse unos estudios y tuvo que quedarse internado.

“Charly fue a hacerse unos estudios de rutina. La realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que lo acompaña a todos lados. Y, una vez que llegó al Instituto del Diagnóstico, decidieron dejarlo internado para hacer una cantidad de estudios. Y están a la espera de los resultados”, dijo la actriz Ángeles Balbiani en Vivo el Sábado.

“La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado. Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen. La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”, agregó.

Como se recuerda, el programa La cruel verdad informó que Charly García no caminaba ni hablaba por lo que su entorno estaba muy preocupado, no obstante, personas allegadas al intérprete desmintieron estas versiones.

Lo último que se supo sobre la salud de Charly García

En febrero de 2022, Charly García fue internado en un centro sanitario de Buenos Aires debido a una "quemadura extensa" en el miembro inferior izquierdo ocasionada por un "accidente doméstico".

Durante dos semanas, García requirió "múltiples curaciones" que estaban a cargo un equipo de cirugía plástica, además sufrió "complicaciones clínicas" propias de este padecimiento.

Autor de himnos generacionales como 'Demoliendo hoteles', 'Rezo por vos' y 'Nos siguen pegando abajo', García apenas ha pisado los escenarios durante los últimos años por su estado de salud.

Una de sus últimas apariciones públicas ocurrió el 23 de octubre de 2021 con motivo de su 70 cumpleaños, cuando el músico dio un concierto ante centenares de sus seguidores en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.

En las últimas dos décadas, Charly García ha estado internado en múltiples ocasiones: la anterior a esta última fue en 2020, por un cuadro febril y dificultades respiratorias.