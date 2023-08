Bad Bunny y Kendall Jenner avivan rumores de una relación tras mostrarse cariñosos en un concierto

Ya no se esconden más. Bad Bunny y Kendall Jenner siguen causando revuelo internacional luego de que asistieran juntos al reciente concierto del rapero Drake en Los Ángeles, en California.

Los videos se han hecho viral en redes sociales ya que se evidencia la cercanía de la pareja y, al parecer, se dan unos besos. Si bien no se nota claramente, mantienen contacto todo el tiempo y hasta Kim Kardashian, hermana de la modelo, se animó a tomarles fotos y grabarlos.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Bad Bunny y Kendall Jenner se han mostrado en público, pero sí de manera cariñosa. Eventos deportivos, galas, fiestas y más lugares han sido vistos juntos dejando entrever que mantienen una relación.

En el concierto de Drake, las celebridades muestran su complicidad, se abrazan, ríen y se dicen cosas al oído. Kendall le toca la cara al intérprete mientras él le toma de la cintura.

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Kendall Jenner han confirmado tener una relación.

Bad Bunny y Kendall Jenner disfrutan juntos del concierto de Drake. | Fuente: Twitter

La primera cita de Bad Bunny y Kendall Jenner

En febrero de este año, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados protagonizando escenas comprometedoras en un club privado de Los Ángeles, desatando fuertes rumores de un nuevo romance. Según TMZ, ambos estuvieron en la pista de baile, y entre canciones, aprovechaban para acercarse más. Envueltos por el momento, las celebridades se besaron en varias oportunidades.

El último fin de semana, la estrella de las 'Kardashians', de 27 años, y el intérprete de 'Tití me preguntó', de 28, fueron vistos nuevamente en un restaurante de Beverly Hills. Según The Grosby Group, la supuesta pareja no habría estado sola, pues al sitio también llegaron Justin Bieber y su esposa Hailey, quienes son buenos amigos de Kendall.

Según los reportes del portal, el popular 'Conejo malo' llegó a la cita un poco más tarde que Kendall Jenner, por lo que la empresaria ya se encontraba esperando al puertorriqueño en las instalaciones del exclusivo establecimiento. Bad Bunny llegó custodiado por un numeroso equipo de seguridad que lo acompañó en todo momento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, no quiso posar para las cámaras y se dispuso a seguir a sus guardaespaldas que lo guiaron hasta donde ya lo esperaban. La cita habría durado alrededor de dos horas y fue el intérprete puertorriqueño el que abandonó primero el lugar.

Kendall salió seis minutos después que el artista. Al igual que él, en un momento trató de cubrirse de las cámaras y de las preguntas de la prensa. Para intentar resguardar la privacidad de la modelo, su seguridad utilizó sombrillas.