“¡Grupo 5, el mejor!”: Choi Si-won, de Super Junior, sorprende al disfrutar de la cumbia peruana

El integrante del famoso grupo de K-pop escuchó por primera vez temas del Grupo 5 y no pudo evitar bailar y elogiar su contagioso ritmo.

El integrante de la reconocida banda surcoreana Super Junior, Choi Si-won, sorprendió a sus seguidores tras mostrar su entusiasmo por las canciones del popular Grupo 5, ícono de la cumbia peruana. Su reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales, despertando el deseo de los fans por una posible colaboración entre ambas agrupaciones.

Siwon se enamora del ritmo del Grupo 5

Motivado por sus fanáticas peruanas, Si-won decidió escuchar algunos temas del Grupo 5 y quedó encantado con el ritmo contagioso de Amor de mis amores. A pesar de no comprender del todo la letra, el cantante no pudo evitar moverse al compás de la música y exclamar con una sonrisa: “Oh! I like it! (Me gusta) Ahh, Grupo 5, I love it! (Lo amo)”.

El entusiasmo del idol aumentó cuando escuchó Motor y motivo. Entre risas y pasos de baile, Siwon repitió con curiosidad la expresión “¡con cariño!”, preguntando si lo había dicho correctamente, para luego afirmar con emoción: “¡Grupo 5, el mejor! I like it!”

El video del momento fue compartido masivamente en TikTok y X (antes Twitter), generando miles de comentarios y pedidos de los fans para que Super Junior y Grupo 5 unan fuerzas en una colaboración musical que combine el K-pop y la cumbia peruana.

Super Junior y su conexión con el público latino

La última vez que vino Super Junior a Perú fue el pasado 16 de octubre donde hizo vibrar a miles de fanáticos en su concierto en el Estadio San Marcos. El grupo, que debutó en 2005 bajo la agencia SM Entertainment, es considerado uno de los pioneros del K-pop a nivel mundial, con éxitos como Sorry, Sorry, Mr. Simple y Bonamana.

A lo largo de su trayectoria, Super Junior ha mostrado un notable interés por la música latina. Han colaborado con artistas como Reik y Leslie Grace, e incluso realizaron un cover del clásico de Luis Miguel, Ahora te puedes marchar, consolidando su cercanía con el público de esta parte del mundo.