"Me preocupa mi hijo": Luisito Sánchez se pronuncia tras enterarse que Leslie Moscoso participará en EVDLV

El integrante de Skándalo expresó su preocupación por el impacto que las declaraciones puedan tener en su hijo en común.

El cantante Luisito Sánchez rompió su silencio luego de conocer que su expareja, Leslie Moscoso, será parte del programa El valor de la verdad. En declaraciones a la prensa, el artista señaló que el tema le afecta, principalmente por el bienestar de su hijo.

Sánchez reconoció que no ha sido fácil enterarse de la participación de Moscoso en el polémico formato televisivo.

“Qué complicado y fuerte habrá sido decir todas esas cosas en un programa de televisión. Ella es una mujer grande, sabe lo que hace y es obvio que me afecta porque tenemos un hijo. Lo que más me preocupa es cómo salga de todo esto mi pequeño o cómo puede tomar este tipo de cosas”, expresó a Trome.

A pesar de su preocupación, el actor destacó la fortaleza de Leslie Moscoso. “Sé que ella es una mujer fuerte y saldrá adelante con todo”, añadió.

“No soy nadie para juzgarla”

Cuando se le preguntó si consideraba innecesario que Moscoso revelara temas personales en el sillón rojo, Sánchez evitó juzgarla.

“No soy el indicado para decir si fue necesario o innecesario. Leslie es suficientemente madura para tomar sus decisiones. Si ella cree que ha sido una buena decisión, se lo dejo a su criterio. Lo único que me importa es el bienestar de mi hijo”, afirmó.

También reveló que no fue Leslie quien le comentó sobre su participación en el programa. “Me lo contó la Chola Chabuca. Con Leslie no hablamos, pero sería bueno (conversar) por el bienestar de nuestro hijo”, confesó.

Leslie Moscoso revelará los abusos y amenazas que sufrió en 'El valor de la verdad'

Este domingo 2 de noviembre, la actriz y comediante Leslie Moscoso se sentará en el sillón rojo de El valor de la verdad para relatar uno de los episodios más dolorosos de su vida: el abuso físico y psicológico que asegura haber sufrido a manos de una de sus exparejas, así como las amenazas que recibió posteriormente.

En el adelanto del programa, Moscoso rompe el silencio con su testimonio: “Él me puso una cinta en la boca para que no gritara, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Me aventó puñetes y patadas, como una piñata”.

La actriz cómica también contará el momento más devastador de su vida, cuando una psicóloga le reveló que su hija habría sido víctima de tocamientos. “No sabía nada. Le pido perdón a mi hija todos los días. No te imaginas el dolor que sentí en ese momento, sentí que me moría”, confesó entre lágrimas.

Durante el avance del programa se escucha además un audio atribuido a José Cortez, expareja de Moscoso, donde él la amenaza directamente: “Con 200 soles te desaparezco, yo me voy a la cárcel, pero tú te vas a ir a la tumba”.