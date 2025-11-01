Lamine Yamal confirma el fin de su relación con Nicki Nicole: "No ha sido por ninguna infidelidad"

El futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal confirmó que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole llegó a su fin. El jugador lo comunicó en una entrevista con el programa D Corazón de Televisión Española, donde ofreció algunos detalles sobre la ruptura.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", precisó



De esta manera, Yamal también negó los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta infidelidad tras un reciente viaje a Milán. Durante su permanencia en la ciudad italiana, se dice que el futbolista habría asistió a una fiesta en compañía de amigos y amigas, lo que desató especulaciones. "No le he sido infiel ni he estado con otra persona", aseguró el deportista para desmentir dichas versiones.

Nicki Nicole y Lamine Yamal daban a conocer su relación con románticas fotos en redes sociales.Fuente: Instagram: Nicki Nicole

Cómo nació el romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron públicamente su relación a finales de agosto. Ambos se conocieron meses antes durante la celebración del cumpleaños del futbolista.

En aquel evento también participaron compañeros de equipo y figuras reconocidas de la música como Morad, Duki, Quevedo, Bad Gyal y Bizarrap.

La confirmación llegó tras un viaje que ambos hicieron a Mónaco, donde fueron vistos paseando juntos.

Según la revista ¡Hola!, se trató de su "primera aparición pública" como pareja.

¿Quién en Niki Nicole?

Nicki Nicole es una cantante y compositora argentina nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, en 2000. Su nombre real es Nicole Denise Cucco y ganó popularidad en 2019 con el tema Wapo Traketero, que rápidamente se volvió viral. Ese mismo año lanzó su primer álbum, Recuerdos, que incluyó colaboraciones con artistas como Duki y Cazzu.

Su propuesta musical se caracteriza por fusionar géneros como el trap, el R&B, el pop y el reguetón. Ha colaborado con reconocidos cantantes y productores, entre ellos Bizarrap, Mora, Rauw Alejandro y Christina Aguilera.

Ha sido nominada a premios como los Latin Grammy y ha participado en importantes festivales internacionales.

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal es un futbolista español que juega como delantero en el FC Barcelona y en la selección nacional de España. Nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Barcelona, y es considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Desde muy joven se formó en La Masía, la reconocida cantera del FC Barcelona, donde destacó por su talento, velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

Su debut con el primer equipo llegó en abril de 2023, cuando tenía solo 15 años, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el club.

En 2023 también hizo historia al debutar con la selección española, siendo el futbolista más joven en anotar un gol con 'La Roja'.