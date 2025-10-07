Kike Farro, exintegrante de Grupo 5, fue operado de urgencia: "Les pido que sigan con sus oraciones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante Alejandro Humberto Farro Mendoza, conocido artísticamente como Kike Farro, fue operado de urgencia en España debido a un problema de salud y actualmente se encuentra internado en la clínica Universidad de Navarra de Pamplona, en Madrid.

A través de sus redes sociales, el exintegrante de Grupo 5 informó que padece una estenosis severa degenerativa, la cual requirió una intervención inmediata.

"Se me tuvo que operar por la estenosis severa degenerativa en las vértebras C3, C4 y C5 cervicales", detalló en su cuenta de Instagram.

Kike Farro pide oraciones para su pronta recuperación

El también exintegrante de Caribeños de Guadalupe agradeció a los especialistas que atendieron su caso y pidió a sus seguidores que continúen orando por su pronta recuperación.

"Gracias a la clínica Universidad de Navarra de Pamplona, en Madrid, España, y a los doctores del área de neurocirugía por su atención rápida hacia mi caso. Les pido que sigan con sus oraciones por mi pronta recuperación. Abrazos siempre, familia bonita", agregó.

Semanas antes, Kike Farro había cancelado dos presentaciones en Juliaca, programadas para el 12 y 13 de septiembre, por motivos de salud que no fueron especificados en el comunicado oficial.

¿Quién es Kike Farro?

Alejandro Humberto Farro Mendoza o simplemente Kike Farro, nació el 24 de noviembre de 1963 en Chiclayo. Desde muy joven se interesó por la música, llegando a participar en presentaciones escolares, donde solía interpretar canciones del cantante argentino Sandro.

Farro inició su carrera artística integrando el Grupo 5, una de las orquestas de cumbia más reconocidas del país. Tras su retiro de este conjunto, se unió en 1998 a Caribeños de Guadalupe, donde permaneció durante dieciséis años. Con esta agrupación interpretó temas como Amor de millonario, Mal amigo y El solitario.

En marzo de 2011 se retiró por motivos personales, luego de haber sido diagnosticado con un tumor en el paladar, intervención que se realizó con éxito en 2010.

En 2014, regresó a Grupo 5, lanzando temas como Cobarde y versiones de varios mix musicales. Durante los años siguientes participó en diferentes proyectos musicales, incluyendo intentos de integrar el grupo Los 5 de Oro y continuar con la orquesta de la familia Yaipén hasta su retiro en 2020. Posteriormente regresó brevemente a Caribeños de Guadalupe.

A finales de 2022, Kike Farro lanzó oficialmente su proyecto como solista bajo el nombre de Kike Farro & Orquesta con el apelativo de 'El Caballero de la Cumbia Peruana'.